Üye Girişi
Haberler

SpaceX Starship Enkaz Parçaları eBay'de Satışa Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX, Starship'in ilk iki test uçuşunda fırlatma araçlarını kaybetti. Şimdi bu patlamalardan kalan enkaz parçaları, eBay alışveriş sitesinde olarak binlerce dolara satılıyor ve SpaceX, uzay aracını geri almak konusunda gevşek bir tutum sergiliyor.

SpaceX Starship enkaz parçaları eBay'de satışa çıktı

Bir eBay satıcısı röportajda, şirketin son fırlatma girişiminden kalan bir karo parçasını "South Padre Adası'ndaki mendireklerin sonunda sudan yüzerken bulduğunu" söyledi. SpaceX'e "enkaz bildirme sıcak hattı ve e-postası" üzerinden bilgi verdikten sonra şirket, satıcıya "parçaları kendilerine göndermeyi ya da tutmayı" seçebileceğini söyledi.

Satıcı, "Tutmaya karar verdim," dedi. "Üçümüzün beş parça topladığını saydım. Bazı küçük parçalar vardı, ancak ulaşamadım. Gerçekten parça aramıyorduk, sadece balık tutarken yanımızdan geçtiler." Web sitesi, eBay alışveriş sitesinde bu karoların 7 bin 500 dolara kadar satıldığını buldu.

SpaceX şimdi de ABD istihbaratı için mi çalışıyor?

SpaceX Starship, patlamalarıyla ve çarpıcı paslanmaz çelik dış görünümüyle tanınıyor, ancak roketin alt kısmı ısı kalkanı olarak 18 bin siyah silika bazlı altıgen karo ile kaplı. Bu yeniden kullanılabilir karolar 2 bin 500 derece üzerindeki sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış, bu nedenle roketler patladığında sağlam kalması bekleniyordu.

Karoların kendileri maddi bir değere sahip değil ve esas olarak hatıra olarak değerlendiriliyor. SpaceX, NASA ile büyük sözleşmeleri olan başarılı bir işletme olsa da, şirket henüz Musk'ın şirket için belirlediği hırslı hedeflerin hiçbirine ulaşmadı ve ulusal uzay programlarının hatırladığı başarılara erişemedi.

SpaceX'in uzay aracı Hint Okyanusu üzerinde atmosfere yeniden girdiğinde parçalandı. Yetkililerin bu parçalara sahip çıkamaması sonucu, bu enkaz parçalarını bulan kişiler eBay alışveriş sitesinde satışa çıkardı.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Elon Musk eBay Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Talip Aşık kimdir? Zafer Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Talip Aşık kaç yaşında, nereli? Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli? Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli? Mehmet Kavallı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mehmet Kavallı kaç yaşında, nereli? Kazım Yalçın kimdir? Zafer Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Kazım Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhittin Tamer Özdemir kimdir? Zafer Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Muhittin Tamer Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Burak Gürbüz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Mehmet Burak Gürbüz kaç yaşında, nereli? Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi? Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title