Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX, Starship'in ilk iki test uçuşunda fırlatma araçlarını kaybetti. Şimdi bu patlamalardan kalan enkaz parçaları, eBay alışveriş sitesinde olarak binlerce dolara satılıyor ve SpaceX, uzay aracını geri almak konusunda gevşek bir tutum sergiliyor.

SpaceX Starship enkaz parçaları eBay'de satışa çıktı

Bir eBay satıcısı röportajda, şirketin son fırlatma girişiminden kalan bir karo parçasını "South Padre Adası'ndaki mendireklerin sonunda sudan yüzerken bulduğunu" söyledi. SpaceX'e "enkaz bildirme sıcak hattı ve e-postası" üzerinden bilgi verdikten sonra şirket, satıcıya "parçaları kendilerine göndermeyi ya da tutmayı" seçebileceğini söyledi.

Satıcı, "Tutmaya karar verdim," dedi. "Üçümüzün beş parça topladığını saydım. Bazı küçük parçalar vardı, ancak ulaşamadım. Gerçekten parça aramıyorduk, sadece balık tutarken yanımızdan geçtiler." Web sitesi, eBay alışveriş sitesinde bu karoların 7 bin 500 dolara kadar satıldığını buldu.

SpaceX şimdi de ABD istihbaratı için mi çalışıyor?

SpaceX Starship, patlamalarıyla ve çarpıcı paslanmaz çelik dış görünümüyle tanınıyor, ancak roketin alt kısmı ısı kalkanı olarak 18 bin siyah silika bazlı altıgen karo ile kaplı. Bu yeniden kullanılabilir karolar 2 bin 500 derece üzerindeki sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış, bu nedenle roketler patladığında sağlam kalması bekleniyordu.

Karoların kendileri maddi bir değere sahip değil ve esas olarak hatıra olarak değerlendiriliyor. SpaceX, NASA ile büyük sözleşmeleri olan başarılı bir işletme olsa da, şirket henüz Musk'ın şirket için belirlediği hırslı hedeflerin hiçbirine ulaşmadı ve ulusal uzay programlarının hatırladığı başarılara erişemedi.

SpaceX'in uzay aracı Hint Okyanusu üzerinde atmosfere yeniden girdiğinde parçalandı. Yetkililerin bu parçalara sahip çıkamaması sonucu, bu enkaz parçalarını bulan kişiler eBay alışveriş sitesinde satışa çıkardı.