SpaceX'in Dev Starship Roketi İkinci Uçuşunu Canlı İzleyin

Nihayet beklenen gün geldi çattı. SpaceX'in bir devrime öncülük edeceği dev Starship Roketinin ikinci uçuşu bugün. Her şey yolunda giderse bu roket mürettebatlı Mars ve Ay yolculuklarının ilk adımı niteliğini taşıyor. SpaceX, uzay meraklıları ile bu efsanevi anı paylaşacak. Bunun için rokete bağlı kameralardan her bir anı dakika dakika yayınlayacak. İşte detaylar…

Starship Roketinin ikinci uçuşunu canlı izlemek için SpaceX'i takipte kalın!

SpaceX dünya'ya geri inen yeniden kullanılabilir roketler üretiyor. Bu sayede roket sektöründe bir devrime imza atmasıyla biliniyor. Elon Musk'ın ticari uzay şirketi devasa Starship Roketinin ikinci testini tamamlayacak. Her şey planlandığı gibi giderse, 90 dakika sürecek bir yüksek irtifa gösterisi olacak.

İlk testin yıkıcı etkisinin ardından kamu kuruluşları bu fırlatmaya karşı epey temkinli yaklaşıyordu. Musk'ın defalarca hazır olduklarını belirtmesine rağmen Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA tamamlanması gereken hazırlıklar olduğunu hatırlattı. Nihayet FAA, 15 kasımda SpaceX'in Teksas Boca Chica'daki kıyı üssünden testi tamamlamasına izin verdi.

Starship Roketinin ikinci şansı için geri sayım başladı!

SpaceX Starship Roketinin ikinci uçuşu için aslında cuma gününü seçmişti. Ancak onarımların yapılması için fırlatma bir gün daha ertelendi. Şirket lansman tarihini olarak 18 kasım olarak duyurdu. 20 dakikalık kısa bir lansman 07: 00 CT / 08: 00 ET'de yani Türkiye saatiyle 16.00/17.00'da başlayacak.

SpaceX, X eski ismiyle Twitter olan popüler sosyal medya uygulamasında bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada "Starship uçuş için istiflendi. Bu, Starship'i gerçek bir uçuş ortamına yerleştirmek ve öğrendiklerimizi en üst düzeye çıkarmak için başka bir şans." dedi.

SpaceX bu devasa roketi test ederken ve gerekli değişiklikleri tamamladı. Ayrıca şirket Starship'teki bu ilerlemenin hızlı yinelemeli gelişim halinde olduğunu belirtti. SpaceX, Starship'in uyduları, yükleri, mürettebatı ve kargoyu çeşitli yörüngelere ve Dünya, Ay ve Mars iniş alanlarına taşıyabilen tamamen yeniden kullanılabilir bir fırlatma sistemi olmasını planlıyor.

SpaceX, yerdeki ve rokete bağlı kameraları kullanarak hem fırlatılışını hem de uçuşunu canlı yayınlayacak.