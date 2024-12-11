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Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

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Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan durumu yakından takip ettiklerini belirtirken, uygulamalara erişim sorunu bir süre sonra düzeldi.

Dünyanın en çok kullanılan popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarına girmekte ve paylaşım yapmakta sorun yaşadı. Özellikle iş iletişimi ve günlük haberleşme için bu platformları kullanan kişiler bu uygulamaların bağlı olduğu Meta'ya gözünü dikti.

WHATSAPP'TA İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Dünyanın en yaygın mesajlaşma platformlarından WhatsApp'ta da kısa süreli erişim sorunu sorunu yaşandı. TSİ 20:50 sularında çalışmayan WhatsApp'a uygulamadan ya da web üzerinden 15 dakika süresince ulaşabilmek mümkün olmadı. Erişim sorunu saat 21:02 itibariyle düzelmeye başladı.

"TAKİP EDİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan X hesabından yaptığı paylaşımda WhatsApp erişim sorununu yakından izlediklerini paylaştı ve şu sözleri kaydetti: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."

Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

"WHATSAPP SERVİSLERİNDE GLOBAL KESİNTİ VAR "

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da yaptığı açıklamada, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.

ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Bir süre sonra sorun giderildi. Uygulamaya giren kullanıcılar, erişim sıkıntısıyla karşılaşmadı.

Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Teknoloji
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıFurkan inci:

yuvaları yıkan insanları birbirine düşüren şeytan icadı uygulamalar olmasada olur

Yorum Beğen235
Yorum Beğenme73
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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Furkan İnci hayatımda gördüğüm en saçma sapan konuşan adamsın varya nerde boş muhabbet var sen ordasın

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme115
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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Sevgilimle yazışıyordum kesin akpnin işi açın şunu be ampül kafalılar

Yorum Beğen57
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Furkan İnci bana görede sen dünyaya gelmesende olurdu

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme72
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Haber YorumlarıTwister:

Esad geri gelecek..

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme92
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Haber YorumlarıMR CAMEL:

Kendi marka ileşim araçları üretmemiz lazım turkwhao kurulmalıdır

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme20
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Haber Yorumlarıibrahim halal:

Acun yaptı, yenildik ondandır eleştiri görmek istememiştir ??

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMehmet Uçar:

yokmu yerli ve milli yazılımımız sosyal medyamız o nu kullanalım

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Haber Yorumlarımetinmert06:

comnetin laneti bu

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

rusya siber uzamani abi eline kimse su dokemez

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