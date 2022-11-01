Sosyal medya ayakta: 1930'da telefonla konuşan kadın gerçek mi?

1930'lara ait olduğu iddia edilen bir video, kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı. ABD'de kaydedilen videoda, fabrikadan çıkan insanlar yer alıyor. Ancak videonun belirli bir kısmında görünen kadının cep telefonuna benzer bir cihazla konuşuyor olması dikkat çekti.

İlk kablosuz telefon 1930'a mı dayanıyor?

1930'lu yıllarda henüz cep veya kablosuz telefonlar henüz icat edilmemişti. Ancak ABD'de kaydedilen bazı görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. The Sun'da yer alan habere göre, 1938'deki görüntülerde telefonla konuşuyormuş gibi davranan bir kadın bulunuyor. Elini kulağına götüren kadın, ayrıca çeşitli mimikler kullanıyor.

The Sun'a konuşan bir kişi, 1930'larda çekilen görüntülerdeki kadını tanıdığını ve "deneysel kablosuz telefonu" kullanan büyük büyükannesi olduğunu iddia etti. Bu cihazın Massachusetts'teki bir sanayi devi tarafından geliştirildiğini söyledi.

shiftdelete.net/asgari-ucret- iphone-14

"Gördüğünüz kadın benim büyük büyükannem Gertrude Jones. 17 yaşındaydı. Ona bu videoyu sordum ve çok net hatırlıyor. Dupont'un fabrikada bir telefon iletişim bölümü olduğunu söylüyor. Telsiz telefonlarla deneyler yapıyorlardı. Gertrude ve diğer beş kadına bir hafta boyunca test etmeleri için bu kablosuz telefonlar verildi" dedi.

Sosyal medyadaki bazı komplo teorisyenleri ise kadının zaman yolcusu olduğunu iddia etti. Kablosuz cihazların 1970'lere dayandığını belirten teorisyenler, 1930'larda henüz böyle bir teknolojinin olmadığını dile getirdi. Yine de, videodaki kadının telefonla konuşup konuşmadığını bilmek mümkün değil.

Peki siz ilk telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.