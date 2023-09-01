Sony Xperia 5 V Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyat

Sony, uzun süredir beklenen modeli Xperia 5 V'yi piyasaya sürdü. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 6.1 inç OLED ekran gibi yüksek özelliklere sahip olan Xperia 5 V'nin fiyatı 999 Euro olarak belirlendi.

Sony bir süredir beklenen modeli Xperia 5 V'yi bugün piyasaya sürdü. Yüksek özellikleri ve şık tasarımıyla beğenileri toplayan Sony Xperia 5 V, görünüşe göre fiyatıyla üzecek. Gelin ilk olarak Xperia 5 V'nin özelliklerine göz atalım. Ardından fiyattan bahsedelim.

Xperia 5V Snapdragon 8 Gen 2'den güç alıyor

Bugün gerçekleşen etkinlikte kendini gösteren Xperia 5 V gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alıyor. Bu işlemciyi 8 GB RAM bellek ile destekleyen Xperia 5 V, 128 GB depolama ile karşımıza çıkıyor. Depolamayı genişletmek isteyenler için microSD kart desteği de cihaz bünyesinde bulunuyor.

Ön tarafında 6,1 inç büyüklüğünde gayet ideal bir ekran taşıyan Sony Xperia 5 V, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. 21: 9 oranındaki bu OLED ekran üzerinde 12 Megapiksellik başarılı bir ön kameraya yer veriyor. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumundan vazgeçen Sony, ana kamera olarak 52 Megapiksellik OIS'li bir sensör kullanıyor. Bu kameraya ise 12 Megapiksellik ultra geniş açılı lens eşlik edecek.

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İçerisinde 5000 mAh'lik bir pil taşıyan Sony Xperia 5 V, bu pil için 30W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede 30 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunan Xperia 5 V, 3,5 mm kulaklık girişine de sahip. Android 13 işletim sistemi ile çalışan cihaz, IP65/IP68 ile suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor.

Sony Xperia 5 V'nin fiyatı!

Gelelim fiyata. Sony bugün tanıttığı yeni amiral gemisi modeli Xperia 5 V için 999 Euro fiyat etiketi belirlemiş. iPhone 14 Pro'nun baz versiyonuyla aynı fiyata sahip olan Xperia 5 V, bize göre biraz pahalı. Siz Sony Xperia 5 V'nin fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Sony Xperia 5 V'nin özellikleri!