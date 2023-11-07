Sony Xperia 1V Android 14 Güncellemesini Alıyor

Sony markası, popüler modeli Xperia 1V için Android 14 güncellemesini yayınlayacak. Güncelleme ile birlikte Video Creator ve geliştirilmiş bokeh modu da kullanıcılara sunulacak.

Bildiğiniz üzere Android 14 geçtiğimiz Haziran ayında kullanıcılara sunuldu. Yeni işletim sistemiyle birlikte Android cephesindeki birçok telefonun kaderi değişti diyebiliriz. Bu kapsamda markalar sıra sıra güncellemeleri kendi cihazlarına almaya başladı. Sony markası da sevilen modeli Xperia 1V için Android 14 güncellemesini yayınlayacak. İşte detaylar…

Sony Xperia 1V, Video Creator ve geliştirilmiş bokeh modu ile Android 14'ü alıyor!

Bir dönem efsaneleri arasında yer alan Sony, popüleritesini eskiye kıyasla yitirmiş olsa da hala daha birçok segmentten cihazları kullanıcılarına sunuyor. Kamera özellikleri ile dikkat çeken bu cihazlar bazı kullanıcılar için vazgeçilmez oluyor. Sony'nin Xperia 1V modeli de Android 14 güncellemesini alan cihazlar arasına giriyor. Ayrıca yanında hediye olarak Video Creator ve geliştirilmiş bokeh modu da geliyor.

Bahsi geçen bokeh modu ile Video Creator uygulaması üst model olan Xperia 5V ile gelmişti. Sony Video Creator uygulamasını 1V kullanıcıları için indirilebilir bir uygulama olarak yayınlamıştı. Android 14 güncellemesi sayesinde bu uygulama resmi olarak artık 1V cihazlarda da yer alacak. Bokeh modu da yine 5V'de olan bir özellikti.

Kullanıcılar: YouTube reklam engelleyicileri kullanmaya devam edeceğiz!

Bokeh modu Sony'nin portre modu diyebiliriz. iPhone modelleri ile popüler hale gelen portre modunun atası olan Sony, 1V modelinde de bu modu sunma kararı aldı. Yapay zeka ile çalışan yeni bokeh modu daha net ve kararlı çizgilere sahip. Creator uygulamasına ufak bir göz atmak gerekirse istediğiniz klipleri seçerek otomatik olarak müzikli videolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir video düzenleyici diyebiliriz.

Bunun yanında daha profesyonel işler yapmak isterseniz de uygulama sahip olduğu arayüz sayesinde buna da imkan tanımakta. Son olarak güncellemenin yayın tarihine gelirsek marka yeni sürümü kullanıcılarına yavaş yavaş yolluyor. 5V'ye ekstra bir güncelleme gelip gelmeyeceği hakkındaysa net bir bilgi yok.