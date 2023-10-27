Sony, PlayStation 5 Tedarik Zinciri Sorunlarını Çözdü

Sony, üç yıldır devam eden tedarik zinciri sorunlarını başarıyla çözdüğünü açıkladı. PlayStation 5'in artık kolayca temin edilebilir hale geldiği belirtildi. Ayrıca PlayStation Plus abonelik hizmetinin yeniden tasarlandığı ve bulut oyunlarını da içerdiği duyuruldu.

Sony, PlayStation 5 'in üç yıldır boğuştuğu tedarik zinciri sorunlarını başarıyla çözdüğünü açıkladı. 2020'de başlayan küresel çip kıtlığı, otomobil üretimi ve kredi kartları da dahil olmak üzere çeşitli sektörleri etkiledi. Bu kıtlık, hayal kırıklığına uğramış müşterilerin çok rağbet gören PS5 için aylarca beklemelerine ve hatta bazılarının satıcılara fahiş fiyatlar ödemesine neden oldu.

Üç yıl sonra çile bitti ve PlayStation 5 tedarik zinciri çözüldü

2023 yılı boyunca kıtlık kademeli olarak iyileşti ve Sony artık tedarik zincirinin dünya çapında tamamen çalışır durumda olduğunu doğruladı. Sonuç olarak, PS5 sadece kolayca temin edilebilir olmakla kalmayıp, perakendecilerin ürün fazlası nedeniyle satış için rekabet etmesine bile yol açabilir.

Bu olumlu gelişmeye ek olarak, Sony'nin işletme başkanı Eric Lempel, PlayStation Plus abonelik hizmetinin yeniden tasarlandığını ve artık PlayStation 5 oyunları için bulut oyunlarını da içerdiğini duyurdu. Bu geliştirme, oyuncuların halihazırda dijital olarak sahip oldukları oyunların birçoğunu bulut üzerinden oynamalarına olanak tanıyacak.

Beklenen an: PlayStation 5 Slim tanıtıldı!

Sony, PlayStation 5 Slim'in yakında piyasaya sürülmesiyle donanıma odaklanırken, Microsoft, Xbox konsolu için üç aylık abonelik hizmetini de içeren agresif bir indirim anlaşmasıyla karşılık veriyor. Her iki şirket de oyun sektöründeki çip sıkıntısından etkilendi ve karaborsacılar PS5'i 2022'de şişirilmiş fiyatlarla sattı.

Oyun haberleri sitesi Gamesindustry.biz'den Christopher Ding, özellikle oyuncuların yeni konsolu edinmede zorluklarla karşılaşmasının ardından, arzın iyileştirilmesinin önemini vurguladı. Ding, 2022 yılında PS5 satışlarının, mevcut ünitelerin yetersizliği nedeniyle bir önceki yıla kıyasla düşüş gösterdiğini belirtti.

İleriye bakıldığında, konsolun bulunabilirliği arttığı için PlayStation 5 için Black Friday fırsatlarının bu yıl daha belirgin olması bekleniyor. Kasım ayının sonunda her yıl düzenlenen bir satış etkinliği olan Black Friday, geleneksel olarak tatil alışverişini başlatmak için önemli indirimler sunuyor.

Sony ayrıca elde taşınabilen bir oyun cihazı olan PlayStation Portal ve engelli oyuncular için tasarlanan Access Controller gibi yeni donanımları da tanıtacak. Nintendo Switch'e benzer hibrit bir kontrol ekranı olan PlayStation Portal, doğrudan bir rakip olarak konumlandırılmıyor ve kullanmak için bir PlayStation 5'e sahip olmak gerekiyor.

Ayrıca Sony, engelli oyunculara kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir bir kurulum sunan Access Controller'ı piyasaya sürecek. Kapsayıcılık açısından önemli bir ilerleme olarak görülen bu kumanda, kutudan çıkar çıkmaz çok çeşitli özelleştirme seçenekleri sunuyor.

Sıra buna da geldi: ŞOK, PlayStation 5 satıyor!

Cihaz, geçmişte bir PlayStation konsoluyla etkileşime girmekte zorluklarla karşılaşmış olabilecek bir kitleye PlayStation deneyimi sunmak için tasarlandı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.