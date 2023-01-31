Sony'nin son reklamındaki gizemli sahne oyunseverleri heyecanlandırdı

Sony'nin geçtiğimiz saatlerde yayınladığı yeni PlayStation 5 reklamındaki bazı sahneler Uncharted 5 ile ilgili söylentileri artırdı.

Bir süredir Türkiye pazarından çekileceği söylentileriyle gündemden düşmeyen Sony, geçtiğimiz saatlerde yeni bir PlayStation 5 reklamı yayınladı. Videoda God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, Returnal ve Gran Turismo 7 gibi AAA yani yüksek prodüksiyonlu yapımlara dikkat çekilirken, bazı gizemli sahneler oyuncuları fazlasıyla heyecanlandırdı. Hatta bu noktada şirketin sevilen bir serinin yaklaşan oyununu gizlice gösterdiği iddiaları ortaya çıktı. Peki bu sahneler hangi oyuna ait olabilir?

Sony'nin yeni reklamındaki gizemli sahneler Uncharted 5'e mi ait?

Sony'nin geçtiğimiz saatlerde yayınladığı yeni PlayStation 5 reklamı fazlasıyla ilgi çekti. Burada sadece söz konusu gizemli sahnelerden bahsetmiyoruz. Zira Japonyalı şirket, reklamda yukarıda ismi geçen yapımlara işaret eden çeşitli canlandırma videolarını izleyicilere sundu.

PlayStation 5 reklamının 43, 47 ve 49. saniyelerinde adından söz edilmeyen ve hangi oyuna ait olduğu bilinmeyen bazı sahneler oyuncuların dikkatini çekti. Sahneleri dikkatli incelediğimizde Uncharted serisinin temasına fazlasıyla uyumlu olduğunu görüyoruz. Yani Sony, yeni reklamında gizli bir şekilde Uncharted 5'i oyunseverlere göstermiş olabilir.

Sony, Türkiye'de olmayacak mı?

Tabii Uncharted denince akla ilk gelen karakter hazine avcısı Nathan Drake. Ancak videodaki karakterin kadın olduğunu belirtmekte fayda var. En son 2016 yılında piyasaya sürülen Uncharted: Fortune Hunter ve Uncharted 4: A Thief's End yapımlarında yer alan Drake, reklamdaki oyunun iddia edildiği gibi Uncharted 5'e ait olması durumunda serinin bir sonraki yapımında en azından ana karakter olarak yer almayabilir.

Nathan Drake, 2017'de çıkan Uncharted: The Lost Legacy'de de yer almadı. Aynı zamanda bu, Drake'i içermeyen ilk Uncharted oyunu unvanının da sahibi. Son olarak gelelim videodaki kadın karakterin kim olabileceğine.

Bilindiği üzere Nathan Drake ve Elena Fisher'ın Cassie adında bir kızları var. İddialara göre Cassie, babası gibi bir hazine avcısı oluyor ve babasının mirasını kaldığı yerden devam ettiriyor. Tabii bunlar tamamen iddialardan ve söylentilerden ibaret. Konuyla ilgili Naughty Dog cephesinden gelecek açıklamayı beklemek daha sağlıklı olacaktır.

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