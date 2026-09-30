Haberler

SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın F-16 ile yaklaşık 1250 kilometre hızla yaptığı akrobatik uçuş, ziyaretçilere heyecan ve gurur yaşattı; festival 4 Ekim'e kadar sürecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin göz bebeği SOLOTÜRK, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, SOLOTÜRK uçuşuyla devam etti.

Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, modern F-16 uçağıyla gerçekleştirdiği imkansıza yakın hareketleriyle TEKNOFEST ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Yaklaşık 1250 kilometre hızla alçaktan akrobatik hareketlerle uçan SOLOTÜRK, kahramanlık marşları eşliğindeki uçuşlarıyla izleyicilerine heyecan ve gururu bir arada yaşattı.

Ağırlığı 15 ton olan SOLOTÜRK, TEKNOFEST alanındaki ziyaretçileri selamlama uçuşuyla adeta kulaklarının pasını sildi.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA
Bu haber 117 sitede yayınlandı.
Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti

CHP'de İstanbul depremi! 3 belediye başkanı ihraç edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu

Televizyon dünyasında deprem! 3 iddialı yapımın fişi çekildi
Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor

Altında bugün tüm hesaplar değişebilir
İstanbul'da kötü koku alarmı! Belediye ve polis sorumluları arıyor

İstanbulluları hayatından bezdiren koku polisi harekete geçirdi
Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 54 yıllık dev markası konkordato ilan etti
Türkiye'nin S-400'leri için sürpriz gelişme! Moskova'dan yeşil ışık geldi

S-400'ler için sürpriz gelişme! Moskova'dan yeşil ışık geldi
Motovlogcu Dayı Cumhur Kahraman son yolculuğuna böyle uğurlandı

Ağlatan görüntü! Son yolculuğuna böyle uğurlandı