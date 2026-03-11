Haberler

Siyasetçi ve akademisyenleri bile tuzağına düşürdü! Şerife Yılmaz tutuklandı

Siyasetçi ve akademisyenleri bile tuzağına düşürdü! Şerife Yılmaz tutuklandı
Güncelleme:
Ankara'da kendisini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtıp yapay zekayla ürettiği sahte belgelerle aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

  • Şerife Yılmaz, kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtarak esnaf, hacı adayları ve depremzedeleri dolandırdı.
  • Şerife Yılmaz, üst düzey siyasetçi, akademisyen, ekonomist ve kamu-özel sektör yöneticilerini hedef alarak sahte dekont düzenledi ve alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit etti.
  • Şerife Yılmaz, yapay zekayla sahte doküman ve görsel üreterek geniş bir çevreye sahip olduğu izlenimi uyandırdı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ESNAF, HACI ADAYLARI VE DEPREMZEDELERİ DOLANDIRDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce esnafı, sonra da hacı adayları ve depremzedeleri dolandıran şüphelinin, para aldığı kişilere, ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek vakit kazandığını tespit etti.

ALACAKLILARI GÖZALTI İLE TAHDİT ETTİ

Zamanla üst düzey siyasetçi, akademisyen ve ekonomistler ile kamu ve özel sektör yöneticilerini de hedef alan Şerife Yılmaz, alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlediği, ardından üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit ettiği belirlendi.

Siyasetçi ve akademisyenleri bile tuzağına düşürdü! Şerife Yılmaz tutuklandı

YAPTIKLARI AKIL ALMAZ

Dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanarak yapay zekayla sahte doküman ve görsel üreten zanlının, bu yolla geniş ve nüfuzlu bir çevreye sahip olduğu izlenimi uyandırdığı saptandı. Şüphelinin, sevgili olma bahanesiyle temas kurduğu kamu görevlilerinden ilişki teklifine olumsuz yanıt verenlere ise üst düzey tanıdıklarına şikayet ederek görev yerlerini değiştirme tehdidinde bulunduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şerife Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

