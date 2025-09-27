Haberler

SİPER 1-D Güdümlü Mermisi Testleri Tamamlandı

SİPER 1-D Güdümlü Mermisi Testleri Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli imkanlarla geliştirilen SİPER 1-D güdümlü mermisi, MİDLAS üzerinden yapılan atışlı testleri başarıyla tamamladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, testin sonucunu sosyal medyadan paylaştı ve bu başarının deniz kuvvetlerine anlamlı bir armağan olduğunu belirtti.

MİLLİ imkanlarla geliştirilen SİPER 1-D güdümlü mermisi, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) üzerinden gerçekleştirilen atışlı testi tamamladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan SİPER Projesi kapsamında milli imkanlarla geliştirilen SİPER 1-D güdümlü mermisinin test faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda MİDLAS üzerinden gerçekleştirilen atışlı test faaliyeti tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test faaliyetine ilişkin görüntüleri 'Başarı Mavi Vatan'da yazıldı' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Görgün, "Bu başarıyla, kendi gemisinden, kendi lançerinden, kendi uzun menzilli hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkeler arasındaki yerimizi daha da güçlendirdik. Başarıya katkı sunan Milli Savunma Bakanlığımıza, sahada her zaman yanımızda olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, başkanlığımız personeline ve tüm ROKETSAN mühendislerimize, teşekkür ediyorum. Bugün yazılan bu gurur, aynı zamanda Deniz Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümüne anlamlı bir armağan oldu. Kara, hava ve denizlerde tam bağımsız savunma hedefimize doğru azimle, kararlılıkla, mühendislerimizin alın teriyle" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e bir şok daha! Belediye başkanı istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Arsenal'dan Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif

Dünya devinden Kenan'a inanılmaz teklif
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title