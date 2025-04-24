Sinop'ta 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği Düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Sinop Üniversitesi tarafından "23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

Abdurrahman Güneş İlkokulu'nda düzenlenen şenlikte, öğrencilerce çeşitli gösteriler sunuldu. Ardından üniversite öğrencileri tarafından çocuklara bilimsel deneyler hakkında bilgiler verildi.

Okul Müdürü Nusrettin Göl, burada yaptığı konuşmada, bu şenliklerin geleceğin bilim insanları olarak gördükleri öğrencilerin hayal güçlerinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Bilimin öneminin özellikle günümüzde daha iyi anlaşılmaya başladığını vurgulayan Göl, şöyle konuştu:

"Teknolojik gelişmeler, çevresel sorunlar ve sağlık alanındaki yenilikler bizlere gösteriyor ki, araştıran, sorgulayan ve çözüm üreten bireylere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bizler de eğitimciler olarak bu sürece rehberlik etmekten onur duyuyoruz. Bizler burada sadece bir etkinlik düzenlemiyoruz, aynı zamanda bilgiye, araştırmaya ve iş birliğine olan inancımızı da pekiştiriyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki, akademik bilgiyle uygulama arasında köprüler kurmak, öğrencilerimizin hem bilimsel hem de kişisel gelişimlerine büyük katkılar sunmaktadır."

Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hasan Kara da bir süre öğrencilerle sohbet ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.