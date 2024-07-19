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Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı

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Microsoft sisteminde yaşanan arıza nedeniyle küresel bir kriz yaşanırken, birçok havalimanında bilgi sistemleri mavi ekran verdi. Los Angeles Havalimanı'nda kaydedilen bir videoda monitörlerin hepsinin maviye döndüğü ve "Recovery" hatası verdiği görülüyor.

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza, pek çok sektörü etkiledi.

Özelikle dünya genelindeki havalimanları, bankalar ve hastanelerde, şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor.

Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı

BİLGİ SİSTEMLERİ MAVİ EKRAN VERMEYE BAŞLADI

Aralarında Los Angeles'ın da bulunduğu birçok havalimanında bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı. Los Angeles Havalimanı'nda kaydedilen bir videoda monitörlerin hepsinin maviye döndüğü ve "Recovery" hatası verdiği görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

Los Angeles Microsoft Teknoloji Dünya Haberler

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Yorumlar (7)

Emre Yeşilyurt:

Adamlar tek tuşla dünyayı sıkıntıya sokabiliyor .Bizim troller de hala dünyaya hakim olacağını sanıyor.

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Leven Ergün:

BEN PUTİNDEN HUYLANIYORUM BENİM TAKINTIM DA OLABİLİR AMA BÖYLE DÜŞÜNÜYORUM..O AVRUPAYA DERS VERDİ BENCE

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Leven Ergün:

BENİM CEBİME OLUMLU OLUMSUZ NE KATKISI VAR NE İLGİLENDİRİR BENİ...BEN AMPULLAMİNİZEYİM

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Letgohesap null:

Sen bom boş bir adamsın bence

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Hep Hiçlik miş:

Teknolojiyi boş verip.. her tarafa ÇEŞME ler yapmalıyızki.. İnsanlar TEMİZ su içebilsin.

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Ömer Can:

buda elon muskun bir oyunu

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öti1941:

Telaslanmayin reis halleder.:::::))))))))))

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