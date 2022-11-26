Şifrelerini unutanlar için! Google Chrome'da kayıtlı şifreler nasıl görülür?

Günlük hayatımızda bir çok şifre kullanıyoruz, hatta bazılarını unutabiliyoruz. Peki unuttuğumuz şifreleri Chrome'da nasıl görebiliriz?

Kullandığımız uygulamalar, giriş yapmamız gereken web siteleri çoğaldıkça şifre yönetimi de zorlaşıyor. Bütün sitelerde aynı parolayı kullanmak güvenliğimiz açısından tehlike unsuru oluştururken, farklı şifreler kullandığımızda ise unutma riskimiz artıyor. İşte Google Chrome, bu riske karşı sizin izniniz doğrultusunda onları kaydedebiliyor. Peki unuttuğumuz şifreleri Google Chrome'da nasıl görebiliriz?

Şifrelerimizi görebilmemiz için ne gerekiyor?

Öncelikli olarak bu işlemi gerçekleştirebilmek için Chrome'da gmail hesabınızla giriş yapmış olmanız gerekiyor. Ondan sonrasında web sitelerinde yada uygulamalarda girdiğiniz şifrelerin kaydedilmesine izin vermeniz lazım. Aksi taktirde Chrome parolalarınızı kaydetmemiş olacağı için şifrelerinize de erişemeyebilirsiniz.

Diyelim ki zaten şifrelerin kaydedilmesine izin verdiniz ve parolalarınızı unuttunuz. Bu koşulda unuttuğunuz şifreleri Chrome üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Şifrelerimizi nasıl görebiliriz?

Başta bu işlemin hem bilgisayarlarda hem de Android telefonlarda birebir aynı yol izlenerek yapıldığını hatırlatalım. Eğer unuttuğunuz bir parolanızı Google Chrome üzerinden öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken işlemler şunlar:

Bilgisayarınızda Google Chrome'u başlatın.

Sağ üst köşede Profiller seçeneğine tıklayın

Şifreler'i seçin

Burada şifreleri kayıtlı olan siteleri görebilirsiniz

Şifrenizi görmek için göz ikonuna tıklayın

Doğrulama için cihazınızın şifresini girin

Ayrıca bu sayfada şifreyi görüntüleme seçeneğinin yanındaki ayarlar seçeneğinden daha fazla ayara erişim sağlayabilirsiniz. Örneğin şifreyi düzenleyebilir, direkt olarak kopyalayabilir veya tamamen silebilirsiniz. Bu sayede artık kullanmadığınız sitelerin veri tabanında durmamasını sağlayabilirsiniz.

Buradaki kayıtlı şifreleri görebilmeniz için Şifreler menüsü üzerinden "Şifreleri kaydetmeyi öner" seçeneğini seçmeniz gerekmekte. Aynı zamanda yine aynı yerden otomatik oturum açma özelliğini de etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik sayesinde Chrome, kayıtlı bir mail adresinizi veya bir web sitesi şifrenizi otomatik olarak doldurabilir. Yani şifrelerinizi hatırlamanıza gerek kalmaz.

Peki siz Google Chrome'un şifre yedekleme sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu özelliği kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!