Sıfır iPhone alanlar dikkat: Apple'da yeni dönem başlıyor!

Apple, kapalı kutu olarak bekleyen iPhone modellerini güncellemek için yeni bir kablosuz sistem geliştiriyor. Mağaza çalışanlarının sıfır iPhone 14, 15 serilerini satış öncesinde güncellemesine olanak tanıyacak bu sistem, müşteriyi güncelleme derdinden kurtaracak.

Apple Store'da kablosuz iPhone güncelleme dönemi başlıyor

Apple, geçtiğimiz hafta iOS 17.0.3 gibi ara güncellemeler ile en yeni modellerini güvenlik açıklarına karşı koruyor. Ancak henüz satılmamış, kapalı kutu olarak bekleyen iPhone modelleri eski iOS sürümleriyle satılıyor. Kullanıcıların, cihazı satın alıp kurulumu yaptığı sırada iOS'u güncellemesi gerekiyor.

Apple ise bu sorunu çözmek ve kapalı kutu olsa bile tüm cihazlarının güncel kalmasını sağlamak için yeni bir kablosuz sistem geliştirdi. Mağazalarda bulunacak bu "ped benzeri" cihazlar, Apple Store çalışanlarının sıfır iPhone'ları güncellemesini sağlayacak.

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Ped benzeri özel cihazlar; telefonu açacak, mevcut iOS güncellemesini yükleyecek ve ardından ambalajını açmaya gerek kalmadan cihazı tekrar kapatacak. Bu sayede kablosuz olarak ve iPhone'unun kutusu açılmadan güncelleme yapılmış olacak.

Teknoloji devinin amacı, Apple mağazalarından satın alınan tüm iPhone'ların kutudan çıkar çıkmaz son iOS sürümünü çalıştırmasını sağlamak. Böylece kullanıcılar, yeni telefonlarıyla önemli güvenlik veya hata güncellemelerini indirmek zorunda kalmayacak.

Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmiş değil, ancak Apple, kablosuz güncelleme sistemini önümüzdeki yılın sonunda mağazalarda sunmayı hedefliyor. Bu sistemin, iPhone müşterileri için daha kolay bir kurulum sağlayacağını söylemek mümkün.

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