Selçuk Bayraktar, Fergani Projesi'ne İlişkin Açıklamalar Yaptı

Uzaya çıkan ilk Türk Alper Gezenavcı'nın içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Fergani CEO'su Selçuk Bayraktar, dün gece 00: 49'da fırlatıldı. Bu anı Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır" adı verilen dev kubbeli planetaryumda takip eden Selçuk Bayraktar, projelerine ilişkin bazı açıklamalar yaptı.

Selçuk Bayraktar : "İlk uydumuzu bu yıl uzaya fırlatmış olacağız"

Henüz yolun başında olan Fergani oluşumu hakkında konuşan Selçuk Bayraktar, projenin planlanan şekilde gittiğini belirtti. ilk uydularını bu yıl uzaya fırlatmış olacakları yineleyen Bayraktar, projeye ilişkin şu ifadelere yer verdi;

Yörünge transfer araçları üzerine de çalışıyoruz. Ülke olarak sadece insansız hava araçlarında değil fırlatma etki sistemlerinde, roket motorlarında da artık katı yakıtlı motorlarını yapabilir hale geldi. Daha çok savunma sanayisi alanında bunlar. Bizlerin de hedefi Fergani adlı girişim olarak fırlatma sistemlerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Fergani neler yapmak istiyor?

Fergani, ilk olarak alçak yörünge uydu sistemleri üzerine geliştirmelere başlayacak. Burada SpaceX'in Starlink uydu internet şirketinin yaptığı gibi LEO yörüngesine (160 km- 2 bin km) küçük boyutlu uyduları taşıma işlemleri üzerine yoğunlaşacak.

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Bu doğrultuda bir diğer adım ise tekrar kullanılabilir sistemler olacak. Zaten Selçuk Bayraktar da Musk'ın yükünü uzaya bıraktıktan sonra yere iniş yapabilen Falcon 9 roketlerini tekrar kullanarak nasıl maliyetten tasarruf yaptığını ve geleceğin bu alanda olduğunu daha önce belirtmişti.

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