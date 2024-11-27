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SBTÜ ve Bilkent'ten Savunma Sanayisi ve Sağlık Alanında Patentli Proje

SBTÜ ve Bilkent'ten Savunma Sanayisi ve Sağlık Alanında Patentli Proje
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi'nin ortak projesi 'Bir Bragg Izgara', savunma sanayisi ve alzheimer hastalığının erken teşhisinde kullanılmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Proje, fiber optik teknolojileri ve yüksek hızlı veri iletimine yönelik yenilikçi çözümler sunuyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile Bilkent Üniversitesinin ortak yürüttüğü çalışmayla savunma sanayisi ve alzheimer hastalığının erken teşhisinde kullanılması amacıyla geliştirilen "Bir Bragg Izgara" isimli proje, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Projenin yürütücüsü SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kurul Üyesi Doç. Dr. Timuçin Emre Tabaru, düzenlediği basın toplantısında, Bilkent Üniversitesi ile ortak yürüttüğü çalışma kapsamında hazırlanan projenin patentini aldıkları söyledi.

Projenin, sağlık sektörünün yanı sıra veri aktarımı ve savunma sanayisinde kullanılabileceğini anlatan Tabaru, şöyle konuştu:

"Projeyle fiber optik kablolarla aktarılan bilgi ve elektronik cihazlar yerine optik cihazlarla çok daha hızlı veri işlenecek. Işığı kontrol ederek hükmetmeyi keşfettik. Medikal alanlara, lazer sistemlerine, kuantum teknolojilerine doğru yönelecek. Her biri insanlık yararına olan farklı sektörlerde kullanılabilecek bir parça ürettik. Yeni çağın fotonik entegre devrelere doğru yöneldiği bir durumda fotonik aygıtları geliştirebileceğiz. Bu da bizi yüksek hızlı haberleşme, kuantum teknolojilerine doğru yönelecek bir kapıyı açacağını düşünüyoruz. Buradan elde edilecek verilerle hem üniversitemize hem de insanlık yararına katkı sunacağız."

Tabaru, "Aynı zamanda alzheimer hastalığının erken tespitine yönelik fiber optik sensörlerin üretimine başlamış bulunmaktayız. Sağlık Enstitüleri Kurumu tarafından projemiz desteklendi. Burada ürettiğimiz malzemeleri orada biyoalgılama için de kullanacağız." ifadelerini kullandı.

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise üniversitenin ilk patentini alan Prof. Dr. Tabaru'yu tebrik ederek teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Teknoloji
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