Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 'İYOM, 36 savunma sanayii şirketimizden 90 insan yönetimi uzmanının katkısıyla gerçekleştirildi'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Modelimizin en kıymetli yönlerinden biri, sektörümüzün ihtiyaçlarından ve ortak aklından ortaya çıkmış olmasıdır. İYOM, farklı ölçeklerdeki 36 savunma sanayii şirketimizden 90 insan yönetimi uzmanının katkısıyla gerçekleştirildi" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından savunma sanayii ekosisteminde insan kaynağının yetkinliklerini ölçmek ve geliştirmek amacıyla hazırlanan İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli (İYOM) kapsamında değerlendirici eğitimleri başladı. SSB Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla Nuri Demirağ Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, şirketleri İYOM kriterlerine göre değerlendirecek uzmanların eğitim süreci başlatıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Toplantı Salonu'ndaki programda, İYOM kapsamında yürütülen çalışmalar ve değerlendiricilerin görevlerine ilişkin süreç ele alındı. Programa ayrıca savunma sanayii şirket temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

"Birçok temel yetkinliklerin önemli bir bölümünün 2030 yılına kadar değişmesi bekleniyor"

Dünyanın, çok hızlı bir teknolojik dönüşümden geçtiğini belirten Haluk Görgün, "Yapay zekadan otonom sistemlere, ileri malzemelerden uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda yeni kabiliyetler ortaya çıkıyor. Bu dönüşüm teknolojilerle sınırlı kalmıyor. Meslekleri, çalışma biçimlerini ve ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikleri de yeniden şekillendiriyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 İşlerin Geleceği Raporu'na bakıldığında, birçok temel yetkinliklerin önemli bir bölümünün 2030 yılına kadar değişmesi bekleniyor. İş dünyası liderlerine bakıldığında yüzde 60'ların üzerinde bir yüzdeyle kurumsal dönüşümün önündeki en önemli engellerden birinin yetenek ve beceri açığı olduğunu ortaya koyuyorlar. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin; onu tasarlayan, geliştiren, üreten, yöneten, pazarlayan ve geleceğe taşıyan yine insandır" açıklamasında bulundu.

Haluk Görgün, küresel rekabetin giderek daha fazla yetkinlikler üzerinden şekillendiğini söyleyerek, insan kaynağının savunma sanayii açısından stratejik önem taşıdığını dile getirdi.

"Milli Yetkinlik Hamlesi konsepti, stratejik ve bütüncül bir yaklaşımın parçası olarak değerlendirilmesi gerekiyor"

Yıllar içinde oluşturulan mühendislik birikimi, tasarım kabiliyeti, üretim tecrübesi ve kritik teknoloji bilgisinin yalnızca teknik dokümanlarda yaşamadığını ifade eden Görgün, "Bu birikim; insanlarımızda, ekiplerimizde ve kurumlarımızın hafızasında yer alıyor. Bu nedenle insan yönetimini teknoloji geliştirme kapasitemizi ve üretim sürekliliğimizi temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Kurumsal hafızamızın koruması, yeteneklerimizi geliştirmek, geleceğin ihtiyaçlarına hazırlanmanın yolunun buradan geçtiğini biliyoruz. Milli Yetkinlik Hamlesinin konsepti stratejik ve bütüncül bir yaklaşımın parçası olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Teknolojik bağımsızlığımızın ihtiyaç duyduğu insan kaynağını, kurumsal kapasiteyi ve yetkinlik ekosistemini bu hamle kapsamında ele alıyoruz" dedi.

"İYOM, 36 savunma sanayii şirketimizden 90 insan yönetimi uzmanının katkısıyla gerçekleştirildi"

İYOM'un şirketlerde ölçülebilir, izlenebilir ve geliştirilebilir hale gelmesini sağladığını belirten Görgün, "Modelimizin en kıymetli yönlerinden biri, sektörümüzün ihtiyaçlarından ve ortak aklından ortaya çıkmış olmasıdır. İYOM, farklı ölçeklerdeki 36 savunma sanayii şirketimizden 90 insan yönetimi uzmanının katkısıyla gerçekleştirildi. Bundan sonra ki süreçlerde de değerlendirmelerin bir puanlama sistematiğinin ötesine geçmesini beklediğimi ifade etmek istiyorum. Kurumlarımızın mevcut kapasitelerini doğru görmelerini, güçlü yönlerini ileri taşımalarını ve gelişim alanlarını açık bir şekilde ifade edilmesinin çok kıymetli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kısacası, bugünkü kapasitelerini doğru okunması yarının ihtiyaçlarına güçlü hazırlanmalarının bir parçası" diye konuştu.

"Yapacağınız çalışmalar yalnızca şirketlere yön vermeyecek"

Değerlendiricilere seslenen Haluk Görgün, sorumluluklarının başladığı noktayı vurgulayarak, "Doğru soruyu sormayı çok kıymetli bulurum. Doğru kanıta ulaşmak çok önemli. Süreçleri bütüncül perspektifte tutacak yaklaşımı yönetmenizi sizlerden bekliyorum. Elde edilen bulguların sağlam temellere oturtulması, sonuçların da açık ve net bir şekilde doğru yol haritaları ile birlikte gerekçelendirilmesi gerekiyor. Her değerlendirmenizde nesnelliği, etik hassasiyeti, tutarlılığı, hakkaniyeti ve güvenilirliği esas almanızı bekliyorum. Yapacağınız çalışmalar yalnızca şirketlere yön vermeyecek. Sektörümüzün güçlü yönlerini, gelişim alanlarını ve ihtiyaç duyacağı kritik yetkinlikleri de bizlere ışık tutacak" şeklinde konuştu.

Görgün, tespit edilen iyi uygulamaların zamanla tüm ekosistemin ortak kazanımına dönüşeceğini belirterek, İYOM'un sonuçlarının kurumsal stratejilere yansıtılması için üst yönetimlerin modeli sahiplenmesinin önemine dikkati çekti.

"İYOM'un ortaya çıkaracağı sonuçların küresel stratejilere yansıması da söz konusu"

SSB olarak teknolojiyi, kurumların ve insan kıymetinin aynı stratejik bütünlük içinde geliştirilmesinin sürdürüleceğini söyleyen Görgün, "İYOM'un ortaya çıkaracağı sonuçların küresel stratejilere yansıması da söz konusu. Türkiye'nin aynı savunma sanayii üzerinde kazandığı takdirin, bu stratejik insana kıymetini bütüncül yönetme ve değerlendirme modelinin de ayrı bir takdir toplayacağı unsur olacağını değerlendiriyorum. Uluslararası dost, kardeş ülkelerle de kısım kısım çalışmalarımız var. Üst yönetimlerin bu işi sahiplenmesi konusunda üzerimize düşeni yapacağız. Güçlü teknolojiler, güçlü kurumlarda yükselir. Güçlü kurumları yetkin insanlar inşa eder. Yetkin insanlarımız ise Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını geleceğe taşır" ifadelerini kullandı.

8 ana süreç, 37 alt süreç ve 5 farklı olgunluk seviyesi

İYOM, 8 ana süreç ve 37 alt süreç üzerine, 5 farklı olgunluk seviyesi esas alınarak kurgulandı. Model, 3 Haziran tarihinde kamuoyuyla paylaşılırken, 1 Eylül itibarıyla 4 şirketle değerlendirme süreçleri başlatıldı.

Amaç yetkinlik ekosistemi oluşturmak

İYOM ile şirketlerin insan kaynağı yönetimi alanındaki mevcut kapasitelerinin ölçülmesi, güçlü yönlerinin görünür hale getirilmesi ve gelişim alanlarının belirlenmesi hedefleniyor. Modelin, savunma sanayiinin uzun vadeli teknolojik bağımsızlığına katkı sağlayacak bir yetkinlik ekosisteminin oluşturulmasına destek olması amaçlanıyor. İYOM, Savunma Sanayii Başkanlığının Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile entegre şekilde yürütülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı