Alex de Souza'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'den ayrılmasına üzüldüm

Fenerbahçe’nin efsanevi kaptanı Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübün Şampiyonlar Ligi serüveninden Anderson Talisca'nın takımdan ayrılışına kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

''ÇOK MUTLU OLDUK''

SMEX Sports YouTube kanalına konuşan 48 yaşındaki eski futbolcu, Fenerbahçe’nin 18 yıl sonra yeniden Devler Ligi arenasına dönmesini değerlendirerek, "Burada, Brezilya'da Fenerbahçe ile bağı olan bizler çok mutlu olduk. Umarım iyi bir performans sergiler ve hem Avrupa’da hem de ligde hedefledikleri başarılara ulaşırlar." şeklinde konuştu.

''LIVERPOOL'A KARŞI OYNAMAYI İSTERDİM''

Şampiyonlar Ligi kurasını da yorumlayan Brezilyalı futbol adamı, "Kadıköy’de İtalyan ekibi Inter’i Deivid’in golüyle 1-0 yendiğimiz o tarihi maçı ve tribünlerin atmosferini unutamıyorum. Roma maçı da harika bir gösteri olacaktır. Bu fikstürde sahada olmak isteseydim kesinlikle Kadıköy'deki Liverpool maçını seçerdim. Şöhreti ve ilgisiyle bu maçı çok daha büyük kılıyorlar.'' dedi.

''TALISCA KULÜP İÇİNDEKİ REFERANSIMDI''

Fenerbahçe’deki güncel gelişmeler hakkında bilgi kaynağının Anderson Talisca olduğunu açıklayan Alex, vatandaşının ayrılığı hakkında konuşarak "Kulüp içindeki referansım Talisca'ydı, onunla sürekli konuşurdum. O artık ayrıldı. Ayrılmasına üzüldüm. Bu yüzden Fenerbahçe'ye uzaktan, sadece iyiliğini isteyen bir taraftar gözüyle bakıyorum. Talisca gerçekten çok kaliteli ve takıma büyük katkı sağlayan bir oyuncuydu. Yönetim ve teknik heyet onu serbest bırakma kararı aldı. Artık kalan oyuncuların en iyi performansı sergilemesini umut etmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.