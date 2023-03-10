Sarı renkli iPhone 14 Türkiye'de satışa çıktı!

Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 14 serisini tanıtmıştı. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşan serinin tanıtımının üzerinden 6 ay geçmişken Apple'dan geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme haberi geldi.

Sarı renkli iPhone 14, 32 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta

Apple, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi iPhone serisinin tanıtımın üzerinden 6 ay geçtikten sonra yeni bir renk duyusu yaptı. Teknoloji devi yaptığı açıklama ile birlikte sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerini hafta başında duyurdu. Apple, 10 Mart tarihi itibarıyla ise iPhone 14 ve 14 Plus modellerini sarı renkleri ile birlikte ön satışa sundu. Yeni modeller 24 Mart tarihinden sonra ise genel satışa çıkacak.

Apple Store'un kısa süreliğine kapatılmasının ardından listeye eklenen telefonlarda herhangi bir zam ise bulunmuyor. Şirketin resmi satış sitesinde sarı renkli iPhone 14 için belirlenen rakam diğer modellerde olduğu gibi 32 bin 999 TL. iPhone 14 Plus ise 36 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatına sahip. iPhone 14 modelleri bilindiği gibi sarı rengin dışında mavi, mor, gece yarısı, yıldız ışığı ve kırmızı renk seçeneklerine sahip.

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Teknoloji devi, satışlarına hareket kazandırmak için genellikle ilkbahar aylarında iPhone modellerine yeni renk seçenekleri kazandırıyor. Geçtiğimiz Mart ayında Apple, iPhone 13 ve iPhone 13 mini için yeni yeşil rengini ve iPhone 13 Pro modelleri için ise köknar yeşil rengini tanıtmıştı. Nisan 2021'de de iPhone 12 ve iPhone 12 mini'ye Mor renk seçeneği eklenmişti.

Apple en son 2019 yılında iPhone 11 ve 2018'de iPhone XR için sarı renk seçeneği sunmuştu. Apple'ın iPhone 14 Pro modelleri için yeni bir renk planlayıp planlamadığı ise henüz belli değil. iPhone 14 Pro modelleri şu anda derin mor, altın, gümüş ve uzay siyahı renkleri ile satın alınabiliyor.

Apple, yeni iPhone modellerinin tanıtımının üzerinden belli bir süre geçtikten sonra yeni renk seçenekleri ekleyerek piyasayı yeniden hareketlendirmenin peşinde. Peki siz yeni sarı renkli iPhone 14 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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