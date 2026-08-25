Eskişehir'de Usta Osman San: Otomatik Vites Dönemi, Manuel Araçlar Tarihe Karışıyor

Eskişehir'de araç tamir ustası Osman San, otomotiv firmalarının manuel araç üretimini her geçen gün azalttığını ve otomatik vitesin yaygınlaşmaya başladığını belirtti. Osman San, bakım ve onarım için sanayiye gelen otomatik vitesli araçların sayısının arttığını anlattı.

Otomatik vitesli araçlar, kullanım kolaylığı sağlaması sebebiyle son yıllarda daha çok tercih ediliyor. Manuel araç kullanmak bazı sürücülere zor gelirken, Eskişehir'de araç tamircisi olan Osman San, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Osman San, kullanıcı tercihlerini dikkate alan otomotiv firmalarının manuel vites üretimini azalttığını ve sanayiye giden araçların büyük bölümünün otomatik olduğunu ifade etti.

"Sıfır araçlarda manuel vites çıkartmıyorlar"

Tasarruf konusunda otomatik vitesli araçların daha verimli olduğunu belirten usta Osman San, "Artık otomatik araç tercih ediliyor. Manuel vitesli araçlar eskiden daha çok üretiliyordu. Son zamanlarda artık otomatik araçlara dönüş oldu. Kullanım kolaylığı açısından otomatik vites tercih ediliyor. Sıfır araçlarda manuel vites çıkartmıyorlar. Bu, tüketicinin daha çok otomatiğe yönelmesinden kaynaklı. Bir aracı yeni kullanmaya başlayan bile otomatik vites ile öğreniyor" dedi.

"Manuel ile kıyaslarsan, otomatik daha bir masraflı oluyor"

Osman San, sözlerinin devamında, "Eskilerimiz hep manuel vites ile araç kullanmayı öğrenirlerdi ve o şekilde devam ederlerdi. Artık sürücü kurslarında bile hep otomatik vites öğretiliyor. Bu sebeple otomatik vites herkese biraz daha rahat geliyor. Manuel vitesli araç bakımsızsa, sadece baskı balata değişip devam edilebiliyor ama otomatikte öyle olmuyor. Otomatik vitesli aracın belli bir kilometresinde yağını değiştirmek, ayarlarını yapmak gerekiyor. Bakımları olduğu sürece otomatik de kullanışlı. Tabii manuel ile kıyaslarsan, otomatik daha bir masraflı oluyor. Aslında bu tamamen kullanıcının elinde. Örneğin, sürücü ışıklara geldiğinde şanzımanı sıkmayacak, vitesi N'ye yani boşa alacak. Her ışıkta değil, uzun beklemelerde vites D yerine N yapılırsa boşa şanzımanı yorulmaz, ısınmaz" ifadelerini kullandı.

"Devrini, gideceği hızı araç kendisi ayarlıyor, bağırmadan vites arttırıyor"

Müşterilerin büyük bir bölümünün otomatik vitesli araçlara geçiş yaptıklarını anlatan Osman San, şunları söyledi:

"Otomatik araç biraz daha çabuk satılıyor. Bizim elimizde geçen 2-3 tane arabamız vardı. İkisi otomatik, bir tanesi manuel. Manuel vitesin kilometresi daha düşüktü, otomatiğin biraz daha yüksekti. Otomatikler gitti, manuel yine kaldı. Halbuki manuel araçta hiç boya, hasar yoktu; kilometresi de düşüktü, temizdi ama otomatik gitti. Bilenler için manuel daha iyi ama şu an tasarruf devri. Otomatik, manuel vitese göre biraz daha tasarruflu yakıyor. Devrini, gideceği hızı araç kendisi ayarlıyor, bağırmadan vites arttırıyor. Otomatiğin yakışı manuele göre daha az."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı