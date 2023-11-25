Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan Türkiye'nin Uzay ve Yapay Zeka Çalışmaları Hakkında Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adem Metan'ın Peki Sonra programında Türkiye'nin uzay ve yapay zeka alanındaki çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Türkiye'nin savunma sanayi ve uzay çalışmalarındaki başarılarını vurgulayarak, Milli Uzay Programı ile gelecekte pek çok sektörde katma değerli işlerin doğmasını beklediğini ifade etti. Ayrıca Togg'un bir siyasi proje olmadığını ve tüm Türkiye'ye hitap ettiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kısa süre önce Adem Metan'ın Peki Sonra programına konuk oldu. Kacır, YouTube'dan yayınlanan videoda gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaparken, bu noktada en dikkat çeken konu başlıkları Türkiye'nin uzay ve yapay zeka alanındaki çalışmalarının yanı sıra TOGG oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan gündeme dair önemli açıklamalar

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayi ve uzay çalışmalarındaki anlık durumunu paylaştı. Kacır, ülkemizin özellikle savunma sanayi alanında gelişmiş ülkelerin yüksek teknoloji alanlarında yaptığı işlerle yarışır işler yapabildiğini ispat ettiğini söylerken, bu durumun dünyada bir istisna olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra Milli Uzay Programı sayesinde 10 ila 30 yıl içerisinde Türkiye'de pek çok sektörde bambaşka katma değerli işlerin doğmasını beklediğini ifade etti.

Türkiye'nin uzay teknoloji alanındaki çalışmalarına da ufak bir giriş yapan Kacır, Türkiye'nin 2023 itibariyle uydu geliştirme alanında dünyanın en ileri düzey kabiliyete sahip ülkeleri arasında yer aldığını dile getirdi. Bunıun dışında ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın da önümüzdeki sene uzaya gönderileceğini sözlerine ekledi. Aynı zamanda Kacır, Ay Programı hakkında da önemli detayları paylaştı.

Togg, Avrupa'da satışa çıkıyor! İşte tarihi

Programdaki bir diğer konu başlığı ise Togg oldu. Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bir siyasi proje olduğuna yönelik yapılan açıklamaların yersiz olduğunu ve bu gibi yerli ve milli markaların sadece bir kesimin aksine tüm Türkiye'ye hitap ettiğini sözlerine ekledi. Aynı zamanda ülkemizin tüm kesimlerinin bu milli markaları ve projeleri sahiplenmesi gerektiğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarında dikkat çeken bir detay ise Teknofest'in doğuşunu oldu. Bilindiği üzere Teknofest, ilki 2018 yılında düzenlenen ve daha sonra bir gelenek haline getirilerek her yıl gerçekleştirilen havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak öne çıkıyor. Ülkemizdeki milli teknolojilerin geliştirilmesine odaklanan festivalde teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve çeşitli konularda söyleşi ve etkinlikler düzenleniyor. Kısacası gençlerin teknolojiyle buluşmasını sağlayan en önemli organizasyonların başında geliyor.

Mehmet Fatih Kacır son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan yapay zekaya da değindi. Kacır, tüm insanlığın bir değerler sistemi içerisinde yapay zekanın gelişimi konusunda daha fazla kafa yorması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda yapay zeka kullandığını ve oldukça heyecan verici olduğunu sözlerine ekledi.