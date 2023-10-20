Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı: Model fabrikalarda öğren-dönüş programlarıyla deneyim kazanılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, model fabrikalardaki öğren-dönüş programlarıyla hem patronların hem de çalışanların deneyim kazandığını söyledi. ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (ASO Model Fabrika) 12. Öğren Dönüş Program Lansman Toplantısı'nda konuşan Dönmez, Türkiye'de 8 model fabrikanın olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, model fabrikalardaki öğren-dönüş programlarıyla hem patronların hem de çalışanların deneyim kazandığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası (ASO) işbirliğiyle sanayide verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kurulan ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (ASO Model Fabrika) 12. Öğren Dönüş Program Lansman Toplantısı, Odanın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Gazze'de, Filistin'de çok sayıda insan öldü, sivil hedefler bombalandı, genç, yaşlı, çocuk demeden üzerlerine bomba yağdırıldı." dedi. Bu durumun "devlet terörü" olduğunu ve yaşananları şiddetli bir şekilde kınadıklarını vurgulayan Dönmez, sanayi ve teknolojide güçlü Türkiye'nin, bölgede barışın ve istikrarın da güvencesi olacağını dile getirdi.

Dönmez, şunları kaydetti:

"Ne kadar güçlü olursanız, o kadar caydırıcı olursunuz. Dünya siyasi, politik ve askeri alanında söz sahibi olmazsak, gücümüzü artırmazsak bu şekilde olaylar devam edecek. İnsanlar jeopolitik birtakım amaçların maalesef kurbanı oluyor. Bu savaşın durması, sivil hedeflerin bombalanmasının bitmesi ve barışın tesis edilmesini istiyoruz."

Model fabrika konusuna da değinen Dönmez, tüm katma değerli üretimin temelinde teknolojik gelişme ve AR-GE olduğuna dikkati çekerek, AR-GE ekosistemine yapılan yatırımların meyvelerini vermeye başladığını ifade etti.

Dönmez, şu an Türkiye'de 8 model fabrikanın olduğunu bildirerek, "Model fabrikalardaki öğren-dönüş programları sayesinde hem patronlar hem de çalışanlar deneyim kazanıyor." diye konuştu.

"Model Fabrika'da firmalar, yalın liderlerini yetiştiriyor"

ASO Başkanı Seyit Ardıç da Model Fabrika'da KOBİ'ler başta olmak üzere, her ölçek ve olgunluk seviyesinden işletmeye verimlilik ve dijitalleşme konusunda uygulamalı eğitim verildiğini ve firmaların burada kendi "yalın liderleri"ni yetiştirdiğini söyledi.

Sınırlı kaynaklarla rekabetçi üretim yapmanın tüm dünyada önemli olduğuna işaret eden Ardıç, model fabrikaların bu ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Ardıç, bugüne kadar 200'ün üzerinde firmanın, Model Fabrika'nın deneyim eğitimlerine katıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Programlarımızın sonunda, daha az kaynak kullanımı ile tek bir kuruş ilave yatırım yapmadan yüzde 400'lere varan kapasite artışlarının mümkün olduğunu gördük. Elde edilen bu kazanımların, dijital teknolojilerle bir üst seviyeye taşınması gerektiğinin de farkındayız. Model Fabrika'mız, yalın üretimin bir sonraki basamağı olan dijital dönüşüm konusunda 10'un üzerinde sanayi 4.0 uygulama senaryosuyla eğitim müfredatını tamamladı ve deneyimsel dijital dönüşüm eğitimleri de başladı."

Konya ve Adana model fabrikalarının devreye alım süreçlerinin tamamlandığını da ifade eden Ardıç, Kocaeli Model Fabrika'nın kurulum mentörlüğüne de başlayacaklarını vurguladı.