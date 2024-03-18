Üye Girişi
Haberler

Samsung, yeni nesil otomobil kamerasını seri üretime hazırlıyor

Güncelleme:

Samsung, sürüş güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni otomobil kamerasını seri üretime sokmaya hazırlanıyor. Kamera, zorlu hava koşullarına dayanıklı ve otonom işlevselliği destekleyecek özelliklere sahip olacak.

Samsung, yeni nesil bir otomobil kamerası için çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda seri üretime sokmaya hazırlanıyor. Teknoloji devinin yeni kamerası, sürüş güvenliğini önemli ölçüde artırmayı ve yüksek düzeyde otonom işlevselliğin önünü açmayı hedefliyor.

Samsung otomobil kamerası seri üretime hazır

Samsung Electro-Mechanics tarafından üretilecek yeni kamera, zorlu hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanıyor. Şirketin açıklamasına göre, mevcut endüstri standartlarından 6 kat daha güçlü olacak bir kaplamaya sahip.

Özel suya dayanıklılık ve koruma işlemleri; kamera üzerindeki sensörün yağmur, kar veya yüksek sıcaklıklarda bile çalışır durumda kalmasını sağlıyor. En önemlisi ise kameranın 60 saniye içinde don veya kar birikimini temizlemek için kendi kendini ısıtan bir mekanizmaya sahip olması.

132132312

Samsung, özellikle zorlu kış şartlarında görüşün düşmesiyle birlikte kameranın ön plana çıkacağını düşünüyor. Karlı havalarda lensi açık tutarak sürücülerin yolu daha rahat şekilde görmesine olanak tanıyacak.

İris benzeri bir diyafram kontrolü ise pozlamayı otomatik olarak optimize ederek gece veya gündüz net görüntüler elde edebilecek. Samsung, bu özelliklerin gelişmiş sürücü destek sistemlerini (ADAS) destekleyecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Samsung'un görüntü sensörü teknolojisinin hem yüksek çözünürlüklü hem de güçlü bir düşük ışık performansı sunması bekleniyor. Şirket, otomotiv kameralarının 2025 yılına kadar yüzde 24'lük bir pazar payına ulaşabileceğini düşünüyor.

Bakalım hangi markalar Samsung kamerasını tercih edecek, zamanla göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Samsung Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title