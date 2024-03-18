Samsung, yeni nesil otomobil kamerasını seri üretime hazırlıyor

Samsung, yeni nesil bir otomobil kamerası için çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda seri üretime sokmaya hazırlanıyor. Teknoloji devinin yeni kamerası, sürüş güvenliğini önemli ölçüde artırmayı ve yüksek düzeyde otonom işlevselliğin önünü açmayı hedefliyor.

Samsung otomobil kamerası seri üretime hazır

Samsung Electro-Mechanics tarafından üretilecek yeni kamera, zorlu hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanıyor. Şirketin açıklamasına göre, mevcut endüstri standartlarından 6 kat daha güçlü olacak bir kaplamaya sahip.

Özel suya dayanıklılık ve koruma işlemleri; kamera üzerindeki sensörün yağmur, kar veya yüksek sıcaklıklarda bile çalışır durumda kalmasını sağlıyor. En önemlisi ise kameranın 60 saniye içinde don veya kar birikimini temizlemek için kendi kendini ısıtan bir mekanizmaya sahip olması.

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Samsung, özellikle zorlu kış şartlarında görüşün düşmesiyle birlikte kameranın ön plana çıkacağını düşünüyor. Karlı havalarda lensi açık tutarak sürücülerin yolu daha rahat şekilde görmesine olanak tanıyacak.

İris benzeri bir diyafram kontrolü ise pozlamayı otomatik olarak optimize ederek gece veya gündüz net görüntüler elde edebilecek. Samsung, bu özelliklerin gelişmiş sürücü destek sistemlerini (ADAS) destekleyecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Samsung'un görüntü sensörü teknolojisinin hem yüksek çözünürlüklü hem de güçlü bir düşük ışık performansı sunması bekleniyor. Şirket, otomotiv kameralarının 2025 yılına kadar yüzde 24'lük bir pazar payına ulaşabileceğini düşünüyor.

Bakalım hangi markalar Samsung kamerasını tercih edecek, zamanla göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.