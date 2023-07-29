Samsung Galaxy Z Flip 5 Kutu Açılışı ve Teknik Özellikleri

Samsung, Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir modelleri olan Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'i tanıttı. Bu videoda Galaxy Z Flip 5'in tasarımı, fiyatı ve teknik özellikleri detaylı bir şekilde paylaşılıyor.

Samsung, bugün düzenlediği Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir modelleri olan Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'i tanıttı. Biz de Galaxy Z Flip 5 kutu açılışı videomuzda tasarımı, fiyatı ve teknik özellikleri başta olmak üzere tüm detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

Samsung Galaxy Z Flip 5 kutu açılışı!

Samsung Galaxy Z Flip 5 kutu açılışı videomuzda sizlerle tüm detayları paylaşıyoruz. Ancak burada da kısaca bahsedelim. Öncelikle tasarım tarafında bizlere kullanmaya alıştığımız ideal boyuttaki bir akıllı telefonu dikine katlamayı ve çok daha taşınabilir hale getirmeyi sunuyor. Hatta yeni 3.4 inç boyutundaki dış ekranı sayesinde cihazı açmadan da rahatça kullanmak mümkün.

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Galaxy Z Flip 5, özellikleri itibariyle de pazardaki en iyi akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Cihazda Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemcisi bulunuyor. Bu yongaya depolama tarafında 256/512 GB ve bellek tarafında 8 GB RAM eşlik ediyor.

Kapalı durumdayken 3,4 inç boyutunda 720 x 748 piksel çözünürlüğünde 1600 nit parlaklığa ulaşan bir ekran bizleri karşılıyor. Açtığımızda ise 6.7 inç boyutunda, 2640 x 1080 piksel çözünürlüğünde ve 1750 nit parlaklığa ulaşan bir ekran görüyoruz.

Cihazın arka tarafında 2 adet 12 Megapiksel olacak şekilde ana kamera ve geniş açı kamerası bulunuyor. Her ne kadar iç tarafında 10 Megapiksel özçekim kamerası konumlandırılmış olsa da birçok kişi ekran kapalı durumdayken dış ekranı kullanarak ana kamera ile özçekim yapmayı tercih edecektir.

Son olarak, cihazda 3700 mAh boyutunda bir batarya olduğunu ve 25W kablolu, 15W kablosuz şarj desteklediğini söyleyelim. Her ne kadar alışageldiğimiz 4500-5000 mAh sınırının altında olsa da yalnızca 30 dakikada yüzde 50 şarj oluşuyla birçok kişi için yeterli olacaktır.

ÖzellikSamsung Galaxy Z Flip 5 İkincil Ekran3,4 inç, 720 x 748 piksel çözünürlük, 1600 nit parlaklıkAna Ekran6.7 inç, 2640 x 1080 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1750 nit parlaklıkİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for GalaxyDepolama256/512GBBellek8GB RAMKamera12 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş, 10 Megapiksel özçekimBatarya3700 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuzDiğerNFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6EBoyut85.1 x 71.9 x 15.1 mm (kapalı), 165.1 x 71.9 x 6.9 mm (açık)Ağırlık187gİşletim SistemiAndroid 13, One UI 5.1.1

Samsung Galaxy Z Flip 5 fiyatı

Galaxy Z Flip 5 256 GB: 44 bin 999 TL

Galaxy Z Flip 5 512 GB: 47 bin 999 TL