Samsung Galaxy Z Flip 5 hakkında ilk bilgiler geldi!

Katlanabilir telefon pazarında pastadan büyük bir pay almayı başaran Samsung, önemli satış rakamlarına imza atan Galaxy Z Flip serisini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Güney Koreli üretici ağustos ayında Z Flip 4'ü vitrine çıkardı ve an itibariyle cihazın halefi Galaxy Z Flip 5 üzerinde çalışmalara başladı. Son olarak katlanabilir telefonla ilgili ilk bilgiler geldi.

Samsung Galaxy Z Flip 5 kullanıcılara neler sunacak?

Yaklaşan Galaxy Z Flip 5 söylentilere göre birkaç tasarım değişikliğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. En büyük değişikliğin ise kapak ekranında olması bekleniyor. Zira çeşitli kaynaklar, telefonun daha büyük bir dış ekranla geleceğini iddia ediyor. Bilindiği üzere Galaxy Z Flip 4'te 1.9 inçlik bir panel kullanıldı ve Flip 5 ise 3 inçlik bir ekranla gelecek.

Bu değişiklik kullanıcıların Galaxy Z Flip 5'in büyütülmüş kapak ekranından daha fazla içeriğe ulaşmasına imkan sağlayacak. Öte yandan bir başka iddia ise Güney Koreli şirketin cihazdaki menteşe tasarımını daha az fark edilebilir bir hale getirebilmek için yenileyeceği yönünde.

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Samsung'un yaklaşan katlanabilir telefonuyla ilgili gelen bilgiler şimdilik bu kadar. 2023 yılı itibariyle daha fazla raporun ortaya çıkması, tasarım ve teknik özellik gibi detayların netleşmesi bekleniyor. Kullanıcılara fikir verebilmesi açısından ağustos ayında piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 4 modelinin teknik özellikleriyse şöyle;

Samsung Galaxy Z Flip4 özellikleri

Ekran: 6.7 inç boyutunda 2640×1080 çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED 2X panel

Dış ekran: 60 Hz yenileme hızı sunan 1.9 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

GPU: Adreno 730

RAM 8 GB

Depolama: 128 GB

Kamera: 12 Megapikksel f/1.8 ana kamera ve 12 Megapiksel geniş açı sensörü

Ön kamera: 10 Megapiksel f/2.4

Batarya: 3700 mAh INCELL

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