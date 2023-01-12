Samsung Galaxy S23 nasıl görünecek? Görselleri ortaya çıktı!

2023 yılının en çok beklenen akıllı telefonları arasında yer alan Samsung Galaxy S23 serisi önümüzdeki ay resmen tanıtılacak. Cihazlarla ilgili bugüne dek sayısız sızıntı ortaya çıktı. Bunların gerçek olup olmadığını üç sene sonra ilk kez ABD'nin San Francisco kentinde 1 Şubat saat 22.00'de yüz yüze gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde öğreneceğiz. Son olarak serinin standart modelinin yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı. Böylelikle cihazın tasarımıyla ilgili akıllarda herhangi bir soru işareti kalmadı.

Samsung Galaxy S23 yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy S23 serisi 1 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra modellerinin nasıl görüneceğini halihazırda ortaya çıkardı. Kısa bir süre önce de Winfuture.de tarafından serinin standart modelinin render görselleri paylaşıldı. Bu sayede akıllı telefonun tasarımına detaylı bir bakış atabiliyoruz.

Görsellere bakıldığında Galaxy S23 modelinin Phantom Black (siyah), Cotton Flower (beyaz), Botanic Green ve Mystic Lilac (pembe / mor) olmak üzere dört renkte geleceği görülebiliyor. Bunun dışında cihazda selefindeki gibi üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Aynı zamanda metal bir çerçeveye ve cam bir arka yüze sahip olması bekleniyor. Hatta kullanıcı deneyimi artırması açısından kenarlarına doğru hafif bir kavisi olduğunu da belirtelim.

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Samsung Galaxy S23 serisi iddia edilen fiyatı

Galaxy S23 fiyatı: 799 dolar

Galaxy S23 Plus fiyatı: 999 dolar

Galaxy S23 Ultra fiyatı: 1199 dolar

Samsung Galaxy S23 özellikleri

Ekran: 6,1 inç, Super AMOLED, 2340 x 1080, 422 PPI, 120Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4 nm, 8 çekirdek

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 Megapiksel+ 10 Megapiksel+ 12 Megapiksel

Ön Kamera: 10 Megapiksel

Batarya: 3900 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz

Diğer: 5G / 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IP68, Corning Gorilla Glass Victus

İşletim sistemi: Android 13, One UI 5

Galaxy S23 serisinin beklenen RAM ve depolama seçenekleri

128 GB depolama ve 8 GB RAM – Galaxy S23

256 GB depolama ve 8 GB RAM – Galaxy S23; Galaxy S23+; Galaxy S23 Ultra

512 GB depolama ve 8 GB RAM – Galaxy S23+

512 GB depolama ve 12 GB RAM – Galaxy S23 Ultra

1 TB depolama ve 12 GB RAM – Galaxy S23 Ultra

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