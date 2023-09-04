Samsung Galaxy S23 FE Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S23 FE'nin özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefon, 6.4 inç FHD+ 120 Hz çözünürlük sunan Dynamic AMOLED 2X panel, Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemcileri, 50 MP ana kamera ve 4.500 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.

Samsung'un çok yakında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S23 FE için geri sayım başladı. Akıllı telefon son dönemde birçok sızıntıyla gündeme geldi. Bununla birlikte cihaz kısa bir süre önce şirketin web sitesinde göründü. Son olarak orta-üst segmente hitap etmesi beklenen Galaxy S23 FE'nin özellikleri ortaya çıktı.

Galaxy S23 FE NBTC veri tabanında: Peki neler bekleniyor?

Samsung Galaxy S23 FE, SM-S711B/DS model numarasıyla NBTC veri tabanındaki yerini aldı. Bu durum lansmanın çok yakında işaret ediyor, ancak halen elimizde net bir tarih yok. Bunun bir diğer nedeni şirketin çeşitli nedenlerden dolayı Galaxy S21 FE'yi geç satışa çıkarması ve halefi S22 FE'yi ise tamamen pas geçmesi. Serinin lansman takviminin belirsiz olması nedeniyle kesin bir zaman aralığı maalesef söylenemiyor.

Akıllı telefonda 6.4 inç FHD+ 120 Hz çözünürlük sunan Dynamic AMOLED 2X bir panel yer alacak. İşlemci koltuğunda ise Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 oturacak. Bunun dışında OIS destekli 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve bir telefoto sensörle gelecek. Selfie kamerası ise 10 Megapiksel olacak.

Modelde 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama kullanılacak. Pil tarafında 25W kablolu, 15W kablosuz şarj olabilen 4.500 mAh'lik bir batarya kullanıcılara sunulacak. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz One UI 6.0 sürümünü çalıştıracak. Fiyat konusundaysa 600 dolarlık bir etiket üzerinde duruluyor.

Uygun fiyatlı Galaxy S23 FE Samsung'un internet sitesinde!

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen yılın başlarında tanıtılan Galaxy S21 FE modelinin özellikleri şöyle;

Ekran6.4 inç FullHD Plus Dinamik AMOLED 2X Ekran, Süper Pürüzsüz 120Hz yenileme hızı, Oyun Modunda 240Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı, Yapay zeka tabanlı mavi ışık kontrolüyle Göz Koruma KalkanıGüvenlikOptik Parmak İziBoyutlar & Ağırlık74.5 x 155.7 x 7.9mm, 177gKamera12MP Ultra Geniş Kamera – F2.2, FOV 123 inç 12MP Geniş Kamera – Dual Pixel AF, OIS, F1.8 8MP Telefoto Kamera – 30x Space Zoom, F2.4 32MP Selfie Kamerası – F2.2, FOV 81 inçİşlemci5nm, 64-bit Exynos 2100 Sekiz Çekirdekli İşlemciBellek256 GB dahili depolama ile 8 GB RAM 128 GB dahili depolama ile 8 GB RAM 128 GB dahili depolama ile 6 GB RAMPil4,500 mAhŞarj25W Kablolu 15W Kablosuz Kablosuz Güç Paylaşımıİşletim SistemiAndroid 12Ağ2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,4G 4×4 MIMO band,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD, 5G 4×4 MIMO band, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2ÖdemeNFC özellikli Samsung PaySensörlerİvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Cayro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık SensörüSuya DayanıklılıkIP68

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