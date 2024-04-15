Samsung Galaxy C55 Geekbench veri tabanında görüntülendi

Akıllı telefon kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcayan Samsung, yakın zamanda Galaxy C55 adlı yeni modelini tanıtacak. Merakla beklenen cihaz, son olarak Geekbench veri tabanında görüntülendi. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy C55, Geekbench veri tabanında!

Bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın işlemci ve bellek performansını test etmek için kullanılan popüler bir yazılımdır. Telefonun gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, cihaza bir puan verir.

Samsung Galaxy C55 modelinin Geekbench raporuna baktığımızda cihazın Android 14 üzerinde çalışacağını ve 8 GB RAM'e sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden güç alacağı bilgisi mevcut. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci; bir adet 2.4 GHz hızında Cortex-A710, üç adet 2.36 GHz hızında Cortex-A710 ve dört adet 1.8 GHz hızında Cortex-A510 çekirdeklerinden oluşuyor.

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Bunun yanı sıra daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy C55, 6.67 inç boyutunda OLED ekranla gelecek. Bu ekran, FHD+ çözünürlüğe sahip olacak. Öte yandan telefonun ön tarafında 13 Megapiksellik özçekim kamerası yer alacak. Arka tarafındaysa 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel üçlü kurulum bulunacak.

Beklenen Samsung Galaxy C55 özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer İşletim Sistemi: Android 14RAM: 8 GBİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1İşlemci Fabrikasyon Süreci: 4 nmİşlemci Çekirdekleri: 1 x 2.4 GHz Cortex-A710 3 x 2.36 GHz Cortex-A710 4 x 1.8 GHz Cortex-A510Ekran: 6.67 inç – OLED FHD+ çözünürlükÖn Kamera: 13 MegapikselArka Kamera: 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 MegapikselBatarya: 5,000mAh

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.