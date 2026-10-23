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Samsun ve Amasya'dan öğrenciler 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti

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Samsun ve Amasya'dan öğrenciler 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti
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Samsun ve Amasya'da eğitim gören öğrenciler, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında havacılarla buluşup savaş uçakları ve jet motorlarını yakından tanıdı. Komutanlıktan havalanan savaş uçakları Karadeniz üzerindeki eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı.

Samsun ve Amasya'da eğitim gören öğrenciler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında kahraman havacılarla bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı, ziyarete ilişkin görüntüleri "İstikbal göklerdedir vizyonuyla geleceğe kanat açıyoruz!" notuyla paylaştı. Bakanlık ayrıca savaşan şahinlerin Karadeniz semalarına havalandığı anları da yayımladı.

Savaş uçaklarını ve jet motorlarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, havacılarla bir araya gelerek havacılık mesleğine ilişkin merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Göklerin çelik kanatları, görev ve eğitim uçuşlarıyla gökyüzündeki varlığını sürdürüyor. 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan savaş uçakları, Karadeniz üzerinde gerçekleştirdikleri eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı. Bakanlık, savaş uçaklarını kullanan pilotların görev uçuşu için havalandıkları anlara ait görüntüleri de yayımladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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