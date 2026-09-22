Samsun'da TÜBİTAK destekli OMÜ Milli Teknoloji Atölyesi öğrencilere açıldı

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde TÜBİTAK desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi, öğrencilerin fikirlerini projeye, projelerini ise ürüne dönüştürebilmeleri için kapılarını açtı.

TÜBİTAK tarafından yürütülen Milli Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği kapsamında kurulan "Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Milli Teknoloji Atölyesi", öğrencilerin kullanımına açıldı. Atölyeden yararlanmak isteyen öğrenciler, online randevu formu üzerinden başvuru yapabiliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında gençlere üretim kültürü kazandırmayı ve fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri nitelikli ortamlar oluşturmayı amaçlayan Milli Teknoloji Atölyeleri, üniversite-TÜBİTAK iş birliğinin önemli örneklerinden biri olarak Samsun'da faaliyetlerine başladı.

OMÜ Milli Teknoloji Atölyesi; prototipleme cihazları, elektronik ve mekanik geliştirme alanları, sarf malzeme destekleri ile eğitim ve mentorluk imkanları sunan kapsamlı bir altyapıya sahip. Atölye, öğrencilerin projelerini tasarlamalarına, geliştirmelerine ve test etmelerine imkan sağlarken teknik becerilerini güçlendirmelerine ve teknoloji yarışmalarına hazırlanmalarına da destek oluyor.

Öğrenciler, atölyeden yararlanmak için kullanım zamanlarını online randevu formu üzerinden planlayabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı