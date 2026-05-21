Haberler

Meslek lisesi öğrencileri atık boruları sanata dönüştürdü

Meslek lisesi öğrencileri atık boruları sanata dönüştürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atık çelik boru ve fittings parçalarını geri dönüştürerek retro aplik, şamdan ve çeşme görünümlü aydınlatmalar yaptı. Proje, sıfır atık ve geri dönüşüm temasıyla farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hurda tesisat malzemelerini geri dönüştürerek dekoratif aydınlatma ürünlerine dönüştürdü. Öğrencilerin hazırladığı proje kapsamında atık çelik borular ve fittings parçaları kullanılarak retro aplikler, şamdanlar ve çeşme görünümlü aydınlatmalar yapıldı.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi Alanı öğrencileri Bedirhan Yiğit Kusan ile Hıdır Avlav tarafından hazırlanan "Atık Çelik Borulardan Retro Aplik Yapımı" projesi, sıfır atık ve geri dönüşüm temasıyla dikkat çekti. Okulda sergilenen projede kullanılmayan demir borular ile tesisat ek parçaları yeniden değerlendirilerek estetik ürünlere dönüştürüldü.

Otobüs kazasında hayatını kaybeden Samsunsporlu futbolcular için çerçeve

Projede görev alan öğrencilerden Bedirhan Yiğit Kusan, amaçlarının hem geri dönüşüme dikkat çekmek hem de atık malzemeleri ekonomiye kazandırmak olduğunu söyledi. Kusan, "Projemiz hurda tesisat malzemelerinin geri dönüşümü ile alakalı bir projedir. Çalışmamızda dekoratif aydınlatma ürünleri kullandık. 55 temalı görselimizi de atık malzemeleri kullanarak yaptık. Ayrıca otobüs kazasında hayatını kaybettiğimiz Samsunsporlu futbolcularımızın anısına bir çalışma hazırladık. Atık malzemelerden şamdan yaptık. Çeşme görünümlü aydınlatma ürünlerimiz de bulunuyor" diye konuştu.

Projede danışman öğretmenler Hakan Görgülü ve Abdulkadir Kaya'nın rehberliğinde çalışmalar yürütüldü. Öğrenciler tarafından hazırlanan ürünlerin hem görsel açıdan ilgi çekici olduğu hem de geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmasının hedeflendiği belirtildi.

Okul yönetimi ise proje sayesinde öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirdiğini, aynı zamanda çevre bilinci kazanarak atık malzemelerin yeniden kullanımına yönelik örnek çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller 'acilen' genel merkeze çağrıldı

Butlan kararı sonrası Özel'den ilk hamle! "Acil" koduyla çağrıldılar
Mutlak butlan kararında 'ihtiyati tedbir' detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Mutlak butlan kararında dikkat çeken detay! CHP'de Özel dönemi bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu

Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi

Kurtarmaya çalışan herkes sele kapıldı! İşte felaketin görüntüleri
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi

Selin vurduğu şehrimizden acı haber! Can kaybı arttı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Şehri ayağa kaldırdılar! İhbarlar geldi, böyle gözaltına alındılar