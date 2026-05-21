Meslek lisesi öğrencileri atık boruları sanata dönüştürdü

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hurda tesisat malzemelerini geri dönüştürerek dekoratif aydınlatma ürünlerine dönüştürdü. Öğrencilerin hazırladığı proje kapsamında atık çelik borular ve fittings parçaları kullanılarak retro aplikler, şamdanlar ve çeşme görünümlü aydınlatmalar yapıldı.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi Alanı öğrencileri Bedirhan Yiğit Kusan ile Hıdır Avlav tarafından hazırlanan "Atık Çelik Borulardan Retro Aplik Yapımı" projesi, sıfır atık ve geri dönüşüm temasıyla dikkat çekti. Okulda sergilenen projede kullanılmayan demir borular ile tesisat ek parçaları yeniden değerlendirilerek estetik ürünlere dönüştürüldü.

Projede görev alan öğrencilerden Bedirhan Yiğit Kusan, amaçlarının hem geri dönüşüme dikkat çekmek hem de atık malzemeleri ekonomiye kazandırmak olduğunu söyledi. Kusan, "Projemiz hurda tesisat malzemelerinin geri dönüşümü ile alakalı bir projedir. Çalışmamızda dekoratif aydınlatma ürünleri kullandık. 55 temalı görselimizi de atık malzemeleri kullanarak yaptık. Ayrıca otobüs kazasında hayatını kaybettiğimiz Samsunsporlu futbolcularımızın anısına bir çalışma hazırladık. Atık malzemelerden şamdan yaptık. Çeşme görünümlü aydınlatma ürünlerimiz de bulunuyor" diye konuştu.

Projede danışman öğretmenler Hakan Görgülü ve Abdulkadir Kaya'nın rehberliğinde çalışmalar yürütüldü. Öğrenciler tarafından hazırlanan ürünlerin hem görsel açıdan ilgi çekici olduğu hem de geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmasının hedeflendiği belirtildi.

Okul yönetimi ise proje sayesinde öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirdiğini, aynı zamanda çevre bilinci kazanarak atık malzemelerin yeniden kullanımına yönelik örnek çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı