Sakarya'da lise öğrencileri, sanal kumarı engelleyen MasMad ile yarışmada birinci oldu

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MÜSLÜM ETGÜ/GÖKHAN ÇALI - Sakarya Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, sanal kumar, bahis ve zararlı dijital içeriklere erişimi engellemek ve dijital bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla "MasMad" adlı mobil uygulama geliştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda son gününde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyetince festival kapsamında düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Teknolojileri Yarışması'na katılan Sakarya Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Maktastech takımı, geliştirdikleri "MasMad" uygulamasıyla 32 takım arasından birinci oldu.

"Hem çocuklar hem yetişkinler için bu projeyi geliştirdik"

Takım öğrencilerinden Eyüp Özkan Akkuş, AA muhabirine, insanları dijital bağımlılıktan ve dijital kumardan kurtarmak amacıyla böyle bir proje geliştirdiklerini, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda katıldıkları finalde birincilik elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Muhammed Berat Aktaş ise bağımlılıkları önlemek için geliştirdikleri mobil uygulamanın kumar, bahis, müstehcen ve şiddet içerikli her şeyi engellediğini belirtti.

Sistemin bireyin telefonu ile belirlenen "güven kişisinin" telefonunun QR kod aracılığıyla eşleştirilmesiyle çalıştığını anlatan Aktaş, bireyin engellenen bir bahis veya zararlı içerik sitesine girmeye çalışması halinde güven kişisine bildirim gönderildiğini ifade etti.

Geliştirdikleri risk motorunun da kullanım alışkanlıklarını analiz ettiğini ifade eden Aktaş, sistemde engellenen bahis ve zararlı içeriklere erişim girişimlerinin yanı sıra ödeme uygulamalarının kullanım sıklığı, oyun ve sosyal medya kullanım süresi ile gece telefon kullanımının dikkate alındığını söyledi.

Bir hafta boyunca yapılan analiz sonucunda belirlenen eşik değerin aşılması halinde telefonun bloke edildiğini belirten Aktaş, eğitim ve acil iletişim açısından gerekli uygulamaların kullanılmaya devam edebildiğini kaydetti.

Aktaş, telefonun kilidinin açılması için güven kişisinden 30 saniyede bir değişen 6 haneli kodun alınması gerektiğini dile getirdi.

Uygulamanın mobil mağazalarda kullanıma sunulması hedefleniyor

Yarışmada birinci oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Aktaş, uygulamayı ilerleyen süreçte mobil uygulama mağazalarında kullanıma sunmayı planladıklarını söyledi.

Bir mobil uygulama mağazasında kapalı test sürecinin devam ettiğini aktaran Aktaş, uygulamaya lisans sistemi ekleyerek okulların da kullanımına sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Bağımlılıkta dış destek ve kontrolün önemi

Okulun rehber öğretmeni ve takımın danışmanı Yücel Kaplan da dijital bağımlılığın çok büyük bir sorun olduğunu dile getirdi.

Bu soruna teknolojiyle çözüm üretmek amacıyla öğrencilerle takım kurduklarını ve TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Teknolojileri Yarışması'na katıldıklarını anlatan Kaplan, uygulamayla sanal kumar ve dijital bağımlılıkla mücadele etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Uygulama sayesinde ebeveynlerin çocuklarının uygulama ve internet kullanımını takip edebildiğini belirten Kaplan, zararlı yazılımlara, uygulamalara ve bahis sitelerine erişimin engellenebildiğini ifade etti.

Kaplan, bağımlılıkla mücadelede bireyin tek başına çözüm üretmesinin her zaman mümkün olmadığını belirterek, dış destek ve kontrolün önemine dikkati çekti.

Uygulamayla ebeveynlerin çocuklarının dijital kullanımını kontrol edebildiğini aktaran Kaplan, geliştirdikleri programın bu aşamaya gelmesinden ve yarışmada birincilik ödülü almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA