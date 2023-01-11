Sahibinden'den araç satışları için komisyon kararı!

Sahibinden.com, kısa bir süre önce kurumsal üyelerine göndermiş olduğu sözleşmeyle yeni komisyon kararını duyurdu.

Otomotiv pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Bir süredir devam eden küresel çip krizi, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve döviz kurundaki artış gibi birçok etkenden dolayı sıfır-ikinci el farketmeksizin fiyatlarda ciddi bir artış yaşandı. Bu noktada ikinci el araç denince akla ilk gelen çevrim içi platformlardan Sahibinden.com, araç satışlarıyla ilgili yeni bir komisyon kararı aldı.

Sahibinden, 1 milyon TL'yi aşan araçlar için ek ilan ücreti alacak

Sahibinden.com, kısa bir süre önce kurumsal üyelerine göndermiş olduğu sözleşmeyle 1 milyon TL'yi aşan araçların ilan ücretlendirmesinde değişiklikler yapıldığını duyurdu. Bu noktada platform, kurumsal üyelerin ilanlarındaki araçların fiyatlarının 1 milyon TL'yi geçmesi durumunda 1 milyon TL'nin üzerinde kalan tutarın on binde üçü oranında ek ilan ücreti tahsil edecek. Bu ücret kullanıcıların faturalarına yansıtılacak.

10 Şubat 2023 itibariyle uygulanmaya başlanacak yeni ek komisyon kararı aynı ilanın fiyatı artırılmadan tekrar yayınlandığı durumlarda geçerli olmayacak. Bunun dışında 1 milyon TL'nin altında kalan araçlar bu uygulamadan etkilenmeyecek.

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Sahibinden, yeni komisyon kararın ardından mevcut taahhütlerinin devam edip etmeyeceği konusunda karar vermeleri için galericilere – kurumsal üyelere uygulamanın hayata geçeceği 10 Şubat 2023 tarihine kadar süre verdi. Kurumsal kullanıcılar, taahhütlerini yenilemeleri durumda yeni taahhüt döneminde söz konusu uygulamaya tabii olacak. Aksi takdirde ise taahhüt yenilenmeyecek.

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