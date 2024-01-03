Sahibinden.com Alternatifleri: Emlak, Otomobil ve İkinci El Alışveriş İçin Platformlar

Türkiye'nin en popüler e-ticaret ve ilan platformlarından biri olan Sahibinden.com, bugün yaşanan teknik sorunlar nedeniyle kullanıcılarına erişim konusunda sıkıntılar yaşattı. Ancak ev, araba veya herhangi bir ikinci el alım-satım için kullanabileceğiniz pek çok alternatif mevcut.

İşte Sahibinden.com alternatifi olarak kullanabileceğiniz e-ticaret siteleri

Sahibinden'in çökmesi, online alışveriş ve ilan platformlarının ne kadar kritik bir rol oynadığını bir kez daha gösterdi. Ancak, bu alanda faaliyet gösteren birçok alternatif platform mevcut. İşte Sahibinden.com'a alternatif olarak kullanabileceğiniz başlıca platformlar:

Hepsiemlak

Emlak sektörüne odaklanan Hepsiemlak, geniş bir emlak portföyü sunarak kullanıcılarına ev, arsa, daire gibi birçok seçenekle hızlı ve güvenilir bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Sahibinden.com'a neden erişilemiyor? VPN – DNS ile girilebilir mi?

Emlakjet

Emlak ilanlarının yanı sıra konut kredisi hesaplaması gibi özellikleriyle de dikkat çeken Emlakjet, kolay kullanımı ve geniş ilan yelpazesiyle birlikte ev ve arsa arayışındaki kullanıcılar için ideal bir alternatif.

Arabam

Otomobil tutkunları için Arabam, ikinci el ve sıfır araç ilanlarıyla öne çıkıyor. Farklı marka ve modellerdeki araçları karşılaştırmak ve uygun fiyatlı bir araç bulmak isteyenler için harika bir kaynak olmanın yanı sıra ekspertiz hizmeti de sunuluyor.

Zingat

Emlak sektöründeki profesyonellerin tercihi olan Zingat, emlak projeleri, konut fiyat analizleri ve bölgesel bilgilerle kullanıcılara detaylı bir emlak deneyimi sunuyor.

Emlaksitem

Emlaksitem, kiralık ve satılık emlak ilanlarıyla kullanıcılarına geniş bir portföy sunuyor. Ayrıca, emlak sektöründeki güncel haberlere de yer veriyor.

Letgo (Otoplus)

Letgo'nun otomobil kategorisi olan Otoplus, kullanıcılara ikinci el araç alım ve satımında güvenli bir platform sunuyor. Geniş kullanıcı kitlesiyle Letgo, elektronikten arabaya, giyimden mobilyaya birçok ikinci el ürün kategorilerinde alım satım yapma imkanı da sunuyor.

Sahibinden.com'dan yeni açıklama geldi! Neden açılmıyor?

Facebook Pazar

Sosyal medya devi Facebook'un Pazar uygulaması, kullanıcıların yerel olarak ürün satın almasına veya satmasına yardımcı oluyor. Ancak güvenilirliği sorgulanabilir

Sahibinden.com alternatifleri listemizi böylelikle bitirmiş olduk. Bu siteleri kullanıyor muydunuz? Bu saatten sonra kullanmaya başlar mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.