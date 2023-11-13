Sağlam Akıllı Telefon Unihertz Tank 3 Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon pazarında sağlamlığıyla dikkat çeken Unihertz Tank 3 modeli, 2460 x 1080 piksel çözünürlüğe, 120 Hz tazeleme hızına ve IP68 dayanıklılık sertifikasına sahip 6,79 inçlik bir ekrana sahiptir. MediaTek Dimensity 8200 yongası, 16 GB RAM, 512 GB dahili depolama alanı ve Android 13 işletim sistemi gibi özellikler sunmaktadır. Ürünün fiyatı 499,99 dolar olarak belirlenmiştir.

Akıllı telefon pazarında sağlamlığıyla zorlu doğa koşulları için üretilen modellerin sayısında ciddi bir artış söz konusu. Kısa bir süre önce bunların arasına 23.800 mAh'lik bataryasıyla dikkatlerine üzerine çeken Unihertz Tank 3 eklendi. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunuyor? İşte Unihertz Tank 3 özellikleri ve fiyatı!

Unihertz Tank 3 özellikleri ve fiyatı

Unihertz Tank 3 modelinde 2460 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz tazeleme hızına sahip 6,79 inçlik bir ekran bulunuyor. Dahası, cihazın toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 derecesine sahip olduğunu ve 40m lazer mesafe bulucu, kızılötesi sensör, 1200 lümen parlaklık seviyesine sahip LED el feneri, iki özelleştirilebilir yan düğme ve parmak izi sensörü gibi özellikler de sunduğunu belirtelim.

Üründe MediaTek Dimensity 8200 yongası kullanılıyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.1 GHz ARM Cortex-A78, 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.00 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 14 rakibi Vivo X100'ün fiyatı tanıtıma saatler kala ortaya çıktı!

Sağlam bir akıllı telefon olmasına rağmen Unihertz Tank 3'ün geri kalan özellikleri de oldukça tatmin edici. Zira bu noktada 16 GB RAM ve MicroSD desteği ile 2 TB'a kadar genişletilebilen 512 GB dahili depolama alanının yanı sıra Android 13 işletim sistemi kullanıcılara sunuluyor.

Cihazda 200 Megapiksel birincil sensör, 50 Megapiksel ultra geniş ünite ve 64 Megapiksel gece görüş kamerası içeren üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön taraftaysa 50 Megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor. Son olarak ürünün 499,99 dolarlık fiyat etiketiyle AliExpress'te satışa sunulduğunu belirtelim.

ÖzellikDeğer Ekran6,79 inç, 2460 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz tazeleme hızıDayanıklılıkIP68 sertifikası (toza ve suya dayanıklılık)İşlemciMediaTek Dimensity 8200, 4 nm mimari, 1x 3.1 GHz Cortex-A78, 3x 3.0 GHz Cortex-A78, 4x 2.00 GHz Cortex-A55Grafik BirimiMali-G610 MC6RAM16 GBDepolama512 GB dahili depolama, MicroSD desteği (2 TB'a kadar genişletilebilir)İşletim SistemiAndroid 13Kamera (Arka)– 200 Megapiksel birincil sensör– 50 Megapiksel ultra geniş açılı lens– 64 Megapiksel gece görüş kamerasıKamera (Ön)50 Megapiksel selfie kamerasıEkstra Özellikler– 40m lazer mesafe bulucu– Kızılötesi sensör– 1200 lümen parlaklık seviyesine sahip LED el feneri– İki özelleştirilebilir yan düğme– Parmak izi sensörüFiyat499,99 dolar (AliExpress)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!