Rüzgar enerjisi rekoru kırıldı!

14-222 DD açık deniz rüzgar türbini, 24 saatlik süre içerisinde tek bir rüzgar türbininden en fazla güç çıkışı elde ederek dünya rekoru kırdı

Fosil yakıtlara veda ederken, yenilenebilir enerji her geçen gün hayatımızda daha fazla yer almaya başlıyor. Güneş ve rüzgar enerjisi bu konuda başı çekiyor. Güneş ve rüzgardan en iyi şekilde yararlanabilmek adına çalışmalar devam edilirken, yapılan bir türbin prototipi gelecek adına oldukça öne çıkıyor.

Rüzgar türbini günlük elektrik üretim rekoru kırdı

Siemens Gamesa tarafından üretilen 14-222 DD açık deniz rüzgar türbini prototipi, 24 saatlik süre içerisinde tek bir rüzgar türbininden en fazla güç çıkışı elde ederek dünya rekoru kırdı. Bu süreçte 359 megavatsaat elektrik üreten bu rüzgar türbini prototipi gelecek adına önemli bir adım olarak görülüyor.Rüzgar türbininin ürettiği gücü daha iyi açıklamak adına, Siemens Gamesa şirketi, bu elektrik ile ortalama bir elektrikli aracın yaklaşık 1,8 milyon kilometre yol yapabileceğini belirtti.

Güneş enerjisi, doğal gazdan daha hesaplı!

Siemens Gamesa'nın devasa rüzgar türbini, ilk elektriğini üretmesinden sadece 10 ay sonrasında bu rakama ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Rüzgar türbini, Danimarka'nın Østerild kentinin şebekesine elektrik sağlamayı sürdürüyor.

SG 14-222 DD, Power Boost ile 15 MW'a kadar kapasite sunabilen 14 megavatlık (MW) bir açık deniz rüzgar türbini olarak öne çıkıyor. 222 metre çapında bir rotora sahip olan rüzgar türbini 108 metre uzunluğunda tek parça halinde dökülen ve geri dönüştürülebilen B108 bıçaklara ev sahipliği yapıyor. Türbinin süpürme alanı ise 39 bin metrekare olarak açıklandı.

Bu devasa rüzgar türbininin yıllık yaklaşık 18 bin haneye enerji sağlayabileceği öngörülüyor. Siemens Gamesa, Haziran ayı içerisinde İskoçya'daki 882 megavatlık Moray West açık deniz rüzgar çiftliğine kurulmak üzere 60 adet SG 14-222 DD açık deniz rüzgar türbini siparişi almış durumda. Bu rüzgar çiftliği, türbinin ilk çoklu kullanımı olacak.

Gün geçtikçe rüzgar ve güneş enerjisi konusunda adımlar atılmaya devam ediyor. Umarız ilerleyen dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına yenileri eklenir. Peki siz rüzgar enerjisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.