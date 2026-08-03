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Apple'a Rusya'dan rekabet soruşturması

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Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), yerli arama motorlarına ve uygulamalara yönelik kısıtlamaları ortadan kaldırmadığı gerekçesiyle ABD merkezli teknoloji şirketi Apple hakkında soruşturma başlattı.

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), yerli arama motorlarına ve uygulamalara yönelik kısıtlamaları ortadan kaldırmadığı gerekçesiyle ABD merkezli teknoloji şirketi Apple hakkında soruşturma başlattı.

FAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Apple'ın temmuz başında şirkete gönderilen uyarıda yer alan yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediği belirtildi.

Apple'ın, iOS işletim sistemini kullanan iPhone ve iPad'lere Rusya'nın ulusal mesajlaşma uygulaması MAX ile yerli uygulama mağazasının ön yüklü olarak sunulmasına imkan sağlamadığı, bu nedenle şirket hakkında rekabet soruşturması açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma sonucunda şirketin rekabet kanununu ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde Apple'a para cezası uygulanacağı belirtildi.

FAS, temmuz başında Apple'a Rus arama motorlarına ve uygulamalara yönelik ayrımcı uygulamaların sona erdirilmesi için 15 Temmuz'a kadar süre vermiş, taleplerin yerine getirilmemesi halinde şirket hakkında soruşturma açılacağını ve 4 milyar rubleye (yaklaşık 50 milyon dolar) kadar para cezası uygulanabileceğini bildirmişti.

Rusya'da satılan akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda, Rusya'da veya Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde geliştirilen bir arama motorunun varsayılan seçenek olarak sunulması gerekiyor.

Apple, haziranda MAX ile Rus teknoloji şirketi VK'ye ait VKontakte, Odnoklassniki, VK Video, VK Music, VK Messenger, Mail, Dzen ve Skillbox dahil çok sayıda uygulamayı App Store'dan kaldırmıştı.

Kaynak: AA
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