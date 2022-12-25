Rolls-Royce'a Amerikalı rakip geliyor!

Rolls-Royce markasının Spirit of Ecstasy olarak adlandırılan kaput süsünü bilmeyen yoktur. İngiliz üreticiye göre bu sembol bir süsten öte zenginlik ve mirasın sembolü. Rolls-Royce'un kaputunun ucunda bulunan bu simge oldukça şık görünüyor.

Cadillac, 'Goddess' ile Rolls-Royce'un karşısına çıkıyor

Tabi ki şık bir kaput süsüne sahip tek marka Rolls-Royce değil. Bentley'nin 'uçan B' simgesi ve Mercedes-Benz'in üç köşeli yıldızı da bu konuda öne çıkıyor. Ancak yine de Spirit of Ectasy farklı bir seviyede. Ama bu durum uzun sürmeyebilir çünkü ABD'li Cadillac, Celestiq modeli ile birlikte 'Tanrıça' simgesini geri getiriyor.

Cadillac'ın 'Goddess' kaput süsü ilk olarak 1930'da kullanıldı. Spirit of Ecstasy'ye benzer şekilde Tanrıça, rüzgarda uçuşan elbisesi kanatları andıran, öne doğru eğilmiş ve kolları geriye doğru uzanan bir kadın figürü olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda Spirit of Ectasy'ye oldukça benzeyen figür etkileyici ismi ve ayrıntılı işlemeleri ile farkını ortaya koyuyor.

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1933 yılından itibaren düzenli olarak kullanılmaya başlanan 'Tanrıça' sembolünün ömrü ise maalesef çok uzun sürmedi. 1956 yılında seri üretim modellerinden kaldırılan bu simge son olarak 1959 yılındaki sınırlı üretim Eldorado Brougham modelinde kullanıldı.

Şimdi ise ABD'li üreticinin elektrikli Celestiq modeli ise bu kaput üstü süsünü tekrar göreceğiz. İç mekanda orta konsolda bir işleme olarak kendisine yer bulan 'Tanrıça' aynı zamanda araç şarj olurken de kendisini gösterecek. Otomobil hareket halindeyken ise kaput süsünün kaybolacağını düşünüyoruz.

Celestiq, Rolls-Royce ile rekabet etmeyi amaçlayan, el yapımı, 300.000 dolarlık elektrikli lüks bir otomobil olacak. Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili Spectre ise geçtiğimiz ekim ayında tanıtılmıştı. İngiliz üretici elektrikli modeli için Spirit of Ectasy figürünü yeniden yorumlamış ve daha aerodinamil hale getirmişti.

Yeni gelen kaput süsü ile birlikte Rolls-Royce ve Cadillac'ın elektrikli modelleri arasındaki rekabetin nasıl olacağını merakla bekliyoruz. Peki siz Cadillac'ın yeni 'Tanrıça' kaput süsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.