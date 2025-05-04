ROKETSAN Genel Müdürü İkinci: Tayfun Füzesinin Üretimi Devam Ediyor

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Tayfun füzesinin hem testlerinin hem de seri üretiminin devam ettiğini belirterek, "Tayfun, sınıfındaki en önemli vurucu güçlerden bir tanesi. Tayfun'un Silahlı Kuvvetlerimizin bu alandaki gücüne çok ciddi bir katkı yapacağını değerlendiriyoruz." dedi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, AA muhabirine açıklamalarda bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFEST KKTC'ye ilginin çok yüksek olduğunu söyledi.

KKTC'nin kardeş vatan olduğunun altını çizen İkinci, "Buradaki soydaşlarımızın, Türk vatandaşlarımızın TEKNOFEST'e ilgisi gerçekten takdire şayan. Alan hala kalabalık ve buradaki kalabalık gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Bu aslında Kıbrıs Türkü'nün TEKNOFEST'e sahip çıktığının en güzel göstergesi." diye konuştu.

Türk gençler ABD'de birinci oldu

İkinci, TEKNOFEST Roket Yarışları'nın TEKNOFEST'te en çok ilgi gören yarışlardan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda çocuklarımızın roket teknolojilerine, kontrol teknolojilerine, uzaya, havacılığa ilgisini arttırmaya çalışıyoruz. Her geçen gün de katılımcı sayısı katlanarak artıyor. Bunun yanı sıra burada yetişen gençler uluslararası roket yarışmalarında derece almaya başladılar. Geçen sene Amerika'da düzenlenen yarışmalarda bizim yarışmalarımızda yetişen çocuklarımız birincilik ödülü ile döndüler. Bu da yeni neslin roket teknolojilerine çok meraklı olduğunu gösteriyor. İnşallah, onların desteğiyle önümüzdeki dönemde çok farklı bir teknolojik atılım yapacağız."

"Tayfun'un hem testleri hem de seri üretimi devam ediyor"

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun ile ilgili konuşan İkinci, "Tayfun'un hem testleri hem de seri üretimi devam ediyor." dedi.

Tayfun'un aslında bloklar halinde farklı özellikleri olan ürün ailesi olarak geliştirildiğine işaret eden İkinci, şöyle konuştu:

"Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri için seri üretimler devam ediyor. Seri üretimlerle beraber yeni blokların, yeni özelliklerin Tayfun'a eklenmesi için mühendislik çalışmaları da devam ediyor. Tayfun sınıfındaki en önemli vurucu güçlerden bir tanesi. Tayfun'un Silahlı Kuvvetlerimizin bu alandaki gücüne çok ciddi bir katkı yapacağını değerlendiriyoruz."

"Yeni sürprizlerimizi IDEF'te paylaşacağız"

İstanbul'da düzenlenecek IDEF'te yeni sürprizlerini paylaşacaklarını belirten İkinci, "Aynı zamanda da dünyadan gelecek olan birçok misafirimize de ROKETSAN'ın yeni teknolojilerini, yeni mühimmatlarını, yeni sistemlerini gösterme fırsatı yakalayacağız." diyerek, sözlerini tamamladı.