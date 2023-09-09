Roblox, flört uygulaması olacak

Roblox, gerçek dünyada flörtleşme ve ilişkiler kurma imkanı sunacak bir uygulama geliştirmeyi planlıyor. CEO David Baszucki, önümüzdeki beş yıl içinde binlerce yetişkinin platformda buluşacağını ve gerçek hayattaki gibi ilişkiler kuracaklarını öngörüyor.

Roblox, gerçekten çocuklara yönelik bir uygulama olmanın ötesine geçmek istiyor. Metaverse olayını en çok çağrıştıran uygulamalardan biri olan Roblox, gerçekten de kendi dünyasını yaratma peşinde. Bu durumda gerçek dünyada sadece oyun oynamak olmaz. İnsanların tanışıp flörtleştiği, kendi taliplerini bulduğu bir program yapma peşinde olduklarını Ceo'nun bizzat kendisi söyledi.

Roblox, 17 yaş ve üzerini hedef alıyor

Cuma günkü Roblox Geliştiriciler Konferansı (RDC) 2023 açılış konuşmasını kapatırken CEO David Baszucki, önümüzdeki beş yıl içinde "binlerce" yetişkinin buluşacağını ve platformdaki flört deneyimlerinde "gerçek hayattaki gibi ilişkiler" kuracağını öngördü. Bu çılgın bir fikir ama platform artık bu tahminin gerçekleşebileceği bir yerde.

Roblox, yakın zamanda yalnızca 17 yaşında veya daha büyük olduklarını doğrulayan kullanıcılar tarafından oynanabilecek deneyimler ekledi. Gelecek yıl uygulama, kendinizin daha gerçekçi bir versiyonunu oluşturmanıza yardımcı olabilecek, resimli ve metin istemli bir avatar oluşturmanıza olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araç yayınlamayı planlıyor.

Bunu bir profil resmine benzetebilirsiniz. Buradaki amaç insanların gerçeğe en yakın şekilde gözükmesi. Bunun da flörtleşme için ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Platformun yakında piyasaya sürülecek olan Roblox Connect görüntülü sohbet özelliği sayesinde, bağlantı kuran kişiler daha fazla konuşmak için görüntülü görüşmeye geçebilecek.

Roblox oyuncularına Spotify müjdesi!

CEO ayrıca, çalışanların platform üzerinden toplantı yapması, uygulama üzerinden gerçek fiziksel ürün satışı, uygulama üzerinden gerçek zamanlı konserler, hatta bir okul müfredatında Roblox'un yer alması gibi gelecek hakkında tahminlerde bulundu. Bunlara istinaden David Baszucki, en az yüzde 70'inin gerçekleşeceğini düşünüyor.

Baszucki ayrıca şirketin 2018'deki son beş yıllık tahminlerini de inceledi. Şirket, bir oyunda eşzamanlı 1 milyon oyuncu, bir geliştiricisinin yılda 50 milyon dolardan fazla kazanması ve platform üzerinde gelişen 100 kişilik bir şirket hedeflerini başarıyla tamamladı. Başarısız olanlar arasında bir ABD başkanının kameralar önünde avatarından bahsetmesi ve Tesla'nın tanıtım amaçlı Roblox geliştiricilerini kullanması yer aldı.

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