Rick and Morty yapımcısından yeni rekor!

Çok sevilen animasyon dizisi Rick and Morty'nin hem yapımcısı hem de ana karakterlerinin seslendirmeni olan Justin Roiland'in kurmuş olduğu Squanch Games'in oyunu geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirdi. Mizahi yönüyle ön plana çıkan High on Life, Microsoft'un açıklamasına göre bazı rekorları kırmayı başardı.

High on Life, Xbox Gamepass'in en büyük çıkışını yapan oyun oldu!

Microsoft'un paylaşımına göre High on Life, lansman gününde yaşadığı teknik sorunlara rağmen 2022 yılında Xbox Gamepass'in en büyük çıkışını yapan oyun oldu. Piyasaya sürüldüğü 13 Aralık tarihinden beri gitgide popülaritesini artıran oyun, Xbox Gamepass'de en çok oynananlar listesinde zirveye yükseldi. Ayrıca yapım, servise bugüne kadar gelen tüm tek oyunculu oyunlar arasında en büyük çıkışı gerçekleştiren oyun oldu. Steam platformunda 92 TL'ye satılan yapım, Xbox Gamepass PC ve Xbox kütüphanesinde bulunuyor.

Squanch Games COO'su yaptığı açıklamada stüdyonun oyuncular tarafından gelen tepki üzerine şaşkına döndüğünü belirtirken, Xbox Games Başkan Yardımcısı Aaron Greenberg "High on Life ne kadar yükseğe çıkabilir? ZİRVEYE KADAR! Tebrikler ekip!" ifadelerini kullandı.

Rick and Morty hakkında az bilinen eğlenceli detaylar

High on Life, Xbox tarafında Forza Horizon 5, Rainbow Six Siege gibi güçlü rakiplerine rağmen en çok oynananlar listesinde zirvede. Mizahi ögeleri sebebiyle sevilen yapım, eleştirmenler tarafından teknik sorunları ve oynanış yavanlığı nedeniyle eleştiriler alsa da oyuncular tarafında aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil.

High on Life sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-4430K CPU @ 3.00GHz (4 CPUs)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) ya da AMD Radeon R9 290x (4GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-6402p CPU @ 2.80GHz (4 CPUs) ya da AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB) ya daAMD RX 5600 XT (6GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

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