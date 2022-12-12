Returnal'ın gündem olan sistem gereksinimleri belli oldu!

Geçtiğimiz yıl PlayStation kullanıcıları için piyasaya sürülen Returnal'ın PC sürümü için ilk adım atıldı. Bunun üzerine çok vakit geçmeden sistem gereksinimleri belli olan yapım, oyun dünyasında oldukça ses getirdi.

Returnal'ın PC sürümü yolda!

9 Aralık'ta gerçekleşen The Game Awards 2022 etkinliğinde birçok kategoriden yarışan yapımlar, yapılan törenle birlikte ödüle layık görüldü. Aynı zamanda birçok oyun şirketi, yeni çıkacak yapımları için tanıtımlar yaptı.

Etkinlikte sahne alan geliştiriciler Housemarque ve Climax Studios, Returnal'ın PC sürümünün geleceğini açıkladı. Hemen ardından Steam ve Epic Games sayfaları oluşturulan oyunun satışa sunulacağı fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Xbox Series X özelliklerinde sistem toplasak fiyat ne olur?

Geçen seneki The Game Awards etkinliğinde yılın en iyi aksiyon oyunu kategorisinde birinci seçilen Returnal'ın PC sürümü, oyuncular tarafından oldukça sevilen Nvidia DLSS ve AMD FSR teknolojileri ile daha yüksek bir deneyim sunacak.

Returnal sistem gereksinimleri (PC)

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1903)

İşlemci: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) veya AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 580 (8 GB)

RAM: 16 GB DDR4

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan (SSD)

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1903)

İşlemci: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

Ekran kartı: NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) veya AMD RX 6700 XT (12 GB)

RAM: 32 GB DDR4

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan (SSD)

Returnal'ın çıkış tarihi belli değil ancak 2023 yılında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Söz konusu oyun, PlayStation Store'da 619,00 TL'lik bir fiyat etiketine sahip ve PC sürümünün de bu civarlarda olması bekleniyor.

Eleştirmenlerden tam not alan Returnal, şekil değiştiren dünya'ya zorunlu olarak iniş yapan Selene'yi konu alıyor. Kaçışı için antik medeniyetin kıraç topraklarında arayışa başlayan karakter, sürekli yenilir ancak pes etmeyerek yeniden hayata döner.

Peki sizler Returnal hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce PC sürümü beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!