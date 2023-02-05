Resident Evil 4 Remake bomba gibi geliyor!

Resident Evil 4 Remake için 12 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Leon ve Ashley'nin macerasını ele alan video, merak uyandırıyor.

Aksiyon-hayatta kalma dünyasının ikonikleşmiş yapımlarından biri olan Resident Evil, yeni Remake ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Capcom tarafından 24 Mart'ta sunulacak olan Resident Evil 4 Remake'den yeni oynanış videosu geldi. İşte Resident Evil 4 Remake hakkında bilmeniz gereken her şey.

Resident Evil 4 Remake için 12 dakikalık oynanış videosu

Resident Evil 4 Remake'in 12 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. İkonik oyunun beşinci bölümünü ele alan video, Leon ve Ashley'nin macerasını gösteriyor. Ana karakterler, kültlerden ve mutasyona uğramış zombilerden kaçmak için birlikte çalışıyor. Videonun sonlarında ise üçüncü karakter daha ortaya çıkıyor.

Yayınlanan videoda Resident Evil 4'ün mekanik, silahlar ve düşmanlar açısından ilerleme kaydettiğini görüyoruz. 12 dakikalık oynanış, Leon ve Ashley'nin bir merdiveni açmak için iş birliği yaptığını, enfekte köylülerle karşılaştığını ve Leon'un Ashley'i tehlikeden koruduğunu ele alıyor.

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Köylülerin kafasına yapışan ve ahtapot benzeri kollarla saldıran yeni bir parazit türü de karşımıza çıkıyor. Oyunun haritasının bir kısmı, oyuncuların ziyaret edebileceği farklı yerleri vurgulamasıyla merak uyandırıyor.

Video ayrıca envanter yönetimini, satıcılardan ürün satın almayı ve yakın dövüş saldırılarını da detaylandırıyor. Hayatta kalma oyunu 24 Mart'ta piyasaya sürülecek. Daha önceki açıklamasına göre Capcom, orijinal yapıma sadık kalmayı ve yeni oyunculara hitap etmeyi amaçlıyor.

Resident Evil 4 Remake, klasik korku yapımını modern platformlara taşımak istiyor. Orijinal oyun 2005 yılında piyasaya sürüldüğünde serideki en iyi oyunlardan biri olarak kabul edilmişti. Resident Evil 4 Remake ise 24 Mart'ta PS5, PS4, Xbox Series X/S ve Windows için çıkacak.

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