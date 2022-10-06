Renault Megane zamlandı mı? Ekim 2022 fiyat listesi
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Ülkemizde çok sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Renault Megane Sedan modelinin fiyat listesi ile karşınızdayız.
Renault Megane, 1995 yılından bu yana uygun fiyatlı otomobil konseptiyle sürücülerin karşısına çıktı. C segmentinde en çok tercih edilen modellerden biri olmayı başaran otomobilin fiyatlarındaki döviz kuru kaynaklı artış, ülkemiz özelinde konseptinden sapmasına neden oldu. Peki Renault Megane 2022 model yılı fiyatları ne durumda?
Renault Megane özellikleri ve 2022 fiyat listesi
Renault Megane Sedan, ülkemizde 3 farklı motor seçeneğiyle satışta. Bunlardan ilki 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce diyebiliriz. 6 ileri manuel şanzımana sahip benzinli motor seçeneğinde şehir içi 7,4 ve şehir dışı 5,0 litre yakıt tüketimi bulunuyor.
İkincisi 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce EDC. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen benzinli motor seçeneğinde şehir içi 6,4 ve şehir dışı 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.
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Üçüncü motor seçeneği ise 1.5 Blue dCi EDC. Bu seçenekte 115 beygir güç ve 270 Nm tork karşımıza çıkıyor. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorda şehir içi 4,7 litre ve şehir dışı 3,8 litre yakıt tüketimi bulunuyor.
Otomobil; Joy, Joy Comfort, Touch ve Icon olmak üzere dört donanım paketiyle sürücü karşısına çıkıyor. En üst paket Icon'da ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, hız ayar ve sınırlayıcı, Multi-sense Sistemi, C şeklinde LED gündüz farları, ön yolcu hava yastığı iptal kilidi gibi özellikler karşımıza çıkıyor.
Fiyat listesi
Opsiyon fiyat listesi Peki siz bu Renault Megane Sedan modelinin fiyat listesini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
VersiyonFiyatJoy 1.3 TCe 140 bg539.000 ?Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg549.000 ?Joy 1.3 TCe EDC 140 bg603.000 ?Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg613.000 ?Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg686.000 ?Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg696.900 ?Touch 1.3 TCe EDC 140 bg692.900 ?Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg743.900 ?Icon 1.3 TCe EDC 140 bg769.000 ?Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg795.000 ?
JoyPlus Paket (manuel vites)8.500 ?Metalik Renk4.000 ?Yedek Lastik5.000 ?Görüş Paketi3.500 ?Plus Paket (otomatik vites)8.500 ?Ön Sis Farları2.000 ?Joy ComfortMetalik Renk4.000 ?Yedek Lastik5.000 ?TouchGeri Görüş Kamerası2.000 ?Metalik Renk4.000 ?Yedek Lastik5.000 ?IconTeknoloji Paketi19.750 ?Sürüş Paketi24.750 ?(LDW) Şerit Takip Sistemi9.500 ?(DW) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi7.500 ?Metalik Renk4.000 ?18¨ Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar13.500 ?Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan31.000 ?Yedek Lastik5.000 ?(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi10.000 ?
Renault Megane Teknoloji Haberler
Opsiyon fiyat listesi
Peki siz bu Renault Megane Sedan modelinin fiyat listesini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.