Reliance Jio'nun Yeni Tuşlu Telefonu Jiophone Prima 4G Özellikleri ve Fiyatı

Reliance Jio, yeni modeli Jiophone Prima 4G'yi tanıttı. Tuşlu telefon, 2.4 inç TFT LCD ekran, VGA kameralar, KaiOS işletim sistemi ve diğer özelliklerle geliyor. Fiyatı ise 31 dolar.

Bundan birkaç yıl önce var olan tuşlu telefonlar, günümüzde yerini akıllı telefonlara bıraktı. Fakat bazı şirketler var ki bundan halen vazgeçebilmiş değil. Bu üreticilerden birisi de Reliance Jio. Marka, kısa süre önce yeni modelini tanıttı. Peki bu tuşlu telefon neler sunuyor? İşte Jiophone Prima 4G özellikleri ve fiyatı…

Tuşlu Jiophone Prima 4G modelinin özellikleri neler?

Jiophone Prima 4G modeli, 2.4 inç boyutunda ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde TFT LCD bir ekrana sahip. 0.51 GB RAM ve 4 GB depolama alanı ile gelen cihazın hem ön hem de arka tarafında VGA kamera yer alıyor. Arkadaki kamera 720p çözünürlükte video kaydı alabiliyor.

KaiOS işletim sisteminde çalışan tuşlu telefonda Google, YouTube, Google Haritalar, Facebook ve WhatsApp uygulamaları kullanılabiliyor. Öte taraftan cihaz, microUSB ile şarj edilebilen 1.800 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Son olarak telefonda 3,5 mm kablolu kulaklık girişi, FM radyo ve Bluetooth 5.0 bağlantı desteği olduğunu da belirtelim.

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Jiophone Prima 4G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer ModelJiophone Prima 4GEkran Boyutu2.4 inçEkran Çözünürlüğü320 x 240 pikselDepolama Alanı4 GB – MicroSD ile 128 GB'a yükseltilebilirRAM0.51 GBÖn KameraVGAArka KameraVGA (720p video kaydı)İşletim SistemiKaiOSBatarya Kapasitesi1.800 mAhŞarj BağlantısıMicroUSBKulaklık Girişi3,5 mmFM RadyoVarBluetooth DesteğiBluetooth 5.0

Çeşitli e-ticaret sitelerinde satışa sunulan Jiophone Prima 4G modelinin fiyatı ise 31 dolar olarak belirlendi. Bu noktada yurt dışında 150 dolar civarında bir fiyata akıllı telefon bulabilmenin mümkün olduğunu belirtmek gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Söz konusu tuşlu telefon modeli Türkiye'de satışa sunulsa kullanır mıydınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.