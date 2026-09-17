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Rektör Akpolat, Karaciğer Nakli Enstitüsünü ziyaret etti

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Rektör Akpolat, Karaciğer Nakli Enstitüsünü ziyaret etti
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünü ziyaret ederek enstitüde yürütülen çalışmalar, akademik araştırmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünü ziyaret ederek enstitüde yürütülen çalışmalar, akademik araştırmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette Karaciğer Nakli Enstitüsünde yürütülen bilimsel çalışmalar, devam eden akademik araştırmalar ve eğitim faaliyetleri ele alındı. Karaciğer nakli alanında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, geliştirilen yenilikçi yöntemler ve uluslararası düzeyde elde edilen başarılar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karaciğer Nakli Enstitüsünün bilimsel çalışmaları ve elde ettiği başarıların İnönü Üniversitesi açısından önem taşıdığını belirterek Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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