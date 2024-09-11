Yerli üretim elektrikli araç satışa sunuldu: İşte fiyatı

Yerli teknoloji şirketi Reeder, mobilite sektörüne yenilik getiren tamamen elektrikli bir 4 tekerlekli motosiklet olan ReeV Fancy'i tanıttı. 280 bin TL fiyatla satışa sunulan bu araç, hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor.

TEK ŞARJLA 100 KM MENZİL SUNUYOR

Tek şarjla 100 km menzil sunan ReeV Fancy'nin 7,5 kWh kapasiteli bataryası, 5 saatte tamamen şarj olabiliyor. Araç, azami 700 kilo yük taşıma kapasitesine sahip olup, toplam uzunluğu 2.49 metre, yüksekliği ise 1.64 metre. 200 litre bagaj hacmi bulunan Fancy'nin batarya dahil boş ağırlığı 471 kilo. Ön ve arka lastiklerde disk frenlere sahip olan araçta ABS sistemi bulunmuyor ve maksimum 45 km/s hıza ulaşabiliyor.

İLK TESLİMAT 23 EYLÜL'DE

Aracın fiyatlandırması, 40 bin TL ön ödeme ile yapılabilirken, peşin fiyatının 280 bin TL olarak belirlendiği açıklandı. 12 ay taksitte aylık 25 bin TL, 24 ay taksitte aylık 15 bin TL, ve 48 ay taksitte aylık 11.250 TL ödeme seçenekleri de mevcut. İlk teslimatlar ise 23 Eylül 2024'te başlayacak.

ŞIK TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Küçük boyutları ve özgün tasarımıyla dikkat çeken ReeV Fancy, LED mercekli krom çerçeveli farları, bagaj camı ve kapı camları ile şık bir görünüm sunuyor. Araç, merkezi kilit, fan, radyo ve USB girişlerinin kontrol edilebildiği all-in-one ekranı, suni deri koltukları ve sunroof gibi modern donanımlarla donatılmış. Bu özellikler, Fancy'nin hem estetik hem de fonksiyonel açıdan öne çıkan detayları arasında yer alıyor.