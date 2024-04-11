Realme GT Neo 6 SE Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Akıllı telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Realme cephesinde yeni modeller vitrine çıkmaya devam ediyor. Çinli üretici son olarak uzun bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Realme GT Neo 6 SE modelini tanıttı. İşte Realme GT Neo 6 SE özellikleri ve fiyatı!

Realme GT Neo 6 SE özellikleri

Realme GT Neo 6 SE modelinde 6,78 inç 120 Hz LTPO yenileme hızı sunan 1.5K OLED bir ekranla kullanıcı karşısına çıkacak. Aynı zamanda ekran 2160 Hz PWM karartma, Pro-XDR ve 6.000 nit tepe parlaklık gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Dahası, bu ekran Corning Gorilla Victus 2 teknolojisi ile korunuyor ve 1,36 mm boyutunda dar çerçevelere sahip.

Akıllı telefona güç veren işlemci Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Bu işlemci 4 nm mimariyle üretildi ve 1x 2.8 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 1.9 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 732 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Akıllı telefonda 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB'ye kadar UFS 4.0 depolama mevcut. Burada daha farklı opsiyonlarının olduğunu da akıllardan çıkarmamak önemli. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Realme UI 5 sürümünü çalıştıracağını belirtelim.

Akıllı telefonun tüm özellikleri ise şöyle;

ÖzellikDeğer Ekran6.78 inç esnek OLED, BOE S1 luminesan malzemesi, 2780 x 1264 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6000 nit maksimum parlaklık (HDR için), 1600 nit tipik maksimum parlaklık, 1000 nit manuel maksimum parlaklıkİşlemciQualcomm Snapdragon 7+ Gen 3Bellek8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAMDepolama256GB / 512GB UFS 3.1 dahili depolamaKamera (Arka)50MP Sony IMX882 ana sensör (OIS), 8MP ultra geniş açılı sensör (Sony IMX355)Kamera (Ön)32MP Sony IMX615Batarya5500mAh, 100W hızlı şarj, SUPERVOOC S güç yönetim çipiAğırlık191gİşletim SistemiRealme UI 5.0Ek ÖzelliklerXiaobu Asistanı, IR blaster, X-eksenli lineer motor, NFC, çift frekanslı GPS, IP65 toz ve suya dayanıklılık, ekran altı parmak izi sensörüRenk SeçenekleriGümüş ve Yeşil

Realme GT Neo 6 SE fiyatı

8GB + 256GB: 1.699 yuan (yaklaşık 235$)

12GB + 256GB: 1.899 yuan (yaklaşık 260$)

16GB + 256GB: 2.099 yuan (yaklaşık 290$)

16GB + 512GB: 2.399 yuan (yaklaşık 330$)

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