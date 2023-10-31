Realme, Android amiral gemisi GT 5 Pro modeli üzerinde çalışıyor. GT 5 Pro, AnTuTu performans testinde 2 milyon 229 bin 696 skor elde etti. Özellikleri arasında 6.78 inç kavisli AMOLED ekran, 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı bulunuyor.

Son birkaç yılda attığı adımlar sayesinde akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu haline gelen Realme, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, şu anda Android amiral gemisi olacak GT 5 Pro modeli üzerinde çalışıyor. Merakla beklenen Realme GT 5 Pro, performans testinde görüntülendi.

Realme GT 5 Pro AnTuTu, veri tabanında: İşte performans testi sonuçları

Bilmeyenler için AnTuTu, akıllı telefonların performansını ölçmek için kullanılan bir mobil uygulamadır. Cihazın işlemci gücü, grafik performansı, bellek kullanımı, çoklu iş parçacığı performansı ve depolama hızı gibi farklı alanlarda testler gerçekleştirir. Uygulama, en sonda ise akıllı telefona bir puan verir. Bu da cihazın ne kadar performanslı olduğunu ortaya koyar.

Realme GT 5 Pro, AnTuTu performans testlerinde toplamda 2 milyon 229 bin 696 skor elde etti. CPU testinde 529 bin 65, GPU testinde 914 bin 327, bellek testinde 440 bin 192 ve UX testinde ise 346 bin 112 puan aldı. Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak model, akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

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Realme GT 5 Pro AnTuTu performans testi sonucu şu şekilde:

TestPuan CPU: 529 bin 65GPU: 914 bin 327MEM (Bellek): 440 bin 192UX: 346 bin 112Toplam Puan: 2 milyon 229 bin 696

Beklenen Realme GT 5 Pro özellikleri

Daha önce sızan bilgilere göre Realme GT 5 Pro modeli, 6.78 inç boyutunda kavisli AMOLED ekranla gelecek. 1,5K çözünürlükte olacak bu ekran, 144 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte taraftan cihazın 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı seçenekleri olacak.

5.400 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek telefon, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarjı destekleyecek. Son olarak modelin Android 14 işletim sisteminde çalışacağı da daha önce ortaya çıkan bilgiler arasında.

Realme GT 5 Pro modelinin beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerler Ekran: 6.78 inç kavisli AMOLED, 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızıİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3İşletim Sistemi: Android 14RAM: 24 GB'a kadarDepolama Alanı: 1 TB'a kadarBatarya Kapasitesi: 5.400 mAhŞarj Desteği: 100 W kablolu, 50 W kablosuz

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.